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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4572457345744575>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:06

  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

значит на выходных пойду менять 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:12

  Перес де Куэльяр написав:
  Alex2006 написав:Что необычного в стандартном росте в середине месяца? Так же, как и в стандартном падении после 20-х чисел?
Якщо Ви такий "спець",чого ж не писали два дні тому ,що буде така ситуація,чи заднім числом тільки гаразді.]
[/quote]
В смысле? Мне что, еще каждый день писать, что завтра солнце встанет и зайдет? Или что зимой курс будет расти, а летом - падать? Это же очевидные вещи, к чему вдруг придирки? Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? В общем, пугайте оленей дальше :D
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:17

  ЛАД написав:
  w_bufett написав:.......
Такая ситуация сейчас уже не пройдет, я уверен в силу Нашей страны и НБУ.
Вы еще вспомните СССР и купоны.
25 - на сейчас золотая середина для Украины. :wink:

О силе спорить не будем, но почему именно 25, а не 30-35 или 15-20, или даже 8?
Ваши аргументы?

Курс будується на зовсім інших принципах.
Може бути декілька десятків трлн боргів, проте курс буде зміцнюватися.

Может.
Если речь идёт о долларе и США. Или "декілька десятків трлн" Вы имеете ввиду копеек? :)


25 - баланс спроса и предложения. Самый оптимальный курс, для стабилизации и развития страны.
И да мы имеем множество примеров, укрепления национальной валюты, не только по примеру США.
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:23

  Ihor Pavlovycz написав:
  Karp написав:BRENT за 20 хв 1% втратила. можливо і руб зачепить?

Пішов слушок по нету, що Саудівська Аравія готується заморозити російські активи. І не тіко то:
Ссылок не просите, не дам.
1. Сегодня с утра в Британии начались административные арестынедвижимости, принадлежащей гражданам России.
2. Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии.
3. Представители Саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций их России (сейчас основной поток вывода бабла идет через Саудовкую Аравию).
4. Власти Кипра вчера сделали заявление о том, что поддержат любые действия Британии против России. Поскольку я тут, поясню, что речь идет о лишении Кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об иннициации расследования о происхождении их стредств, находящихся в банках Кипра.
5. Сегодня у Трампа состоялось внезапное заседание на которое вэкстренном порядке вылетели представителя ряда стран.
Присутствовали: представители Великобритании, Израиля, Саудовской Арвии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, а также представитель ООН.
6. Серверы МО РФ, а также ряд правительственных серверов, подключенных к интертнету сегодня с утра были подвергнуты кибератаке. https://prefiksblog.co.ua/2018/03/14/ul ... eshla-k-d/


Переворот сознания. :idea:
Россия - главный и опаснейший враг цивилизованного мира.
Направленность - Европа.
Цель - создание новой реальности: придется менять образ жизни, нести материальные затраты (и гражданам тоже!), идти на большие расходы на безопасность и оборону, пересмотреть всю систему отношений с РФ вплоть до контактов простых людей, прекратить разговоры о снятии санкций, о взаимовыгодном сотрудничестве, о потоках и пр.х.
Причина - атака территории Европы и НАТО с применением особо опасного, антигуманного и запрещенного международным правом оружия - боевых отравляющих веществ. Психически больной лидер психически больной нации перешел красную черту. Если не запеленать его в рубаху с длинными рукавами, кто даст гарантию, что в следующий раз он применит не грамм этого БОВ, а пару килограмм? Уже над Букингемским Дворцом? Или Лондоном? Или Гаагой?
Отныне все европейцы для него тараканы.
Надо срочно паковать его в одну койку и под одно одеяло с Ульяновым.
:lol: :lol: :lol:
ЗЫ
Я ж вам говорил, что в своих пророческих видениях я вижу его исключительно в белых тапках. Уже очень близко. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:24

дядя Caша
Драги до самого дембеля в октябре 19 года не будет менять политику ЕЦБ и отказываться от КУ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:25

  Karp написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

значит на выходных пойду менять 8)


А я сомневаюсь о 27 даже в следующем месяце. :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:33

  Karp написав:ЛАД Вы сравниваете средневзвешенный за день. А я говорил о реальном на текущий момент на МБ 26.14...26.17

Простите, где Вы видите реальный курс на текущий момент и приведенные Вами цифры?
Если это котировки по minfin"у, то там, действительно вроде на 1 коп. выросли. Но котировки это не курс сделок, а скорее хотелки.
Если Вы говорите о курсе, по которому были проданы эти 3,5 млн. с 16.00 до 16.30 (422,98-419,48=3,5), то получится (422,98*26,0186-419,48*26,0175)/3,5=26,1504, т.е курс по этим 3,5 млн. был выше средневзвешенного за день на 16.00 на 26,1504-26,0175 = 0,1329 грн. = 13,29 коп.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:42

  buratinyo написав:Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.

Такие дела, малята.


Малыш, это тебе быстро отставить распускать сопли за "бедных" экспортёров.
Пусть они сначала объяснят, откуда и за счёт чего у них появились дома и яхты в Лондоне, $140 млрд. в офшорах, почему в Борисполе нет мест на парковке частных самолетов, забито все их братом и т.п. Ты сразу смотри на каких машинах ездят эти представители харьковских предприятий и их чада, где у них зарубежная хаза, сколько шлюх содержат, где лечатся, сколько офшорок рулят и т.п., а уже потом им сочувствуй. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:44

  w_bufett написав:........
25 - баланс спроса и предложения. Самый оптимальный курс, для стабилизации и развития страны.

Простите, немного устал от ставшей привычной голословности на форуме.
Как Вы определяете это? Уже спрашивал, почему именно 25 а не 15, 20, 23, 27, 30, 35 или любая другая цифра?

И да мы имеем множество примеров, укрепления национальной валюты, не только по примеру США.

Безусловно, Вы правы. Но это укрепление происходило на фоне роста долгов и стагнации экономики? Таких примеров, думаю, не найдёте. А если найдёте, то они плохо кончались.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:51

  Alex2006 написав:..........
Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? ...

Так происходит каждый месяц?
Можно в середине каждого месяца продавать доллар, а в конце откупать? Гарантируете прибыльность такой стратегии?
ЛАД
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