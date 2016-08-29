Даже есть мнение,что в мае можем увидеть 28
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:54
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:56
К вам никто не придирается , просто ,если кого-то комментируете, будьте добры изложить свою позицию по ситуации на валютном рынке , а не выступать подпольным всезнающим Гуру . Можете писать пост один зимой и один летом , зимой -растем , летом -падаем и Вас все поймут. И никто никого не пугает ,на моменте цифры видите или слепы ? Или скажете что знали это заранее ? Нет, Вы ничего не скажите , потому что пару дней назад у Вас не было «чуйки « по отскоку доллара и вам просто нечем аргументировать .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 бер, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:57
Ты называешь это стагнацией экономики?!
Ты категорически никак не прав.
В Киеве полно вакансий продавщиц и кассиров на 7-10 тыщ.
В выходные в ресторанах мест нет.
Продажи новых машин по 20-50% растут.
Одноунцевых золотых Архистратигов в продаже нет, всё вымели эти стагнирующие нищеброды.
Да, вы мужественно прошли через тяжелые испытания последних 4-х лет. Но уже пора привыкать к новой зажиточной, интересной и радостной матрице жизни и потребительству. Это постепенный, но исторически неизбежный для Украины процесс.
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:15
Вам, судя по Вашим постам, не 20 и не 30 лет. Вы прекрасно знаете ответ, зачем же задаёте "наивные" вопросы?
За счёт "честной и справедливой приватизации" и дальнейшей продажи "общенародной" собственности, созданной трудом, кровью и потом нескольких поколений советских людей. Но отнюдь не потому, что они "экспортёры".
Все сегодняшние богатства созданы в первую очередь за счёт разворовывания и "прихватизации", созданного в советские времена.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 бер, 2018 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:15
Re: Валютный рынок в контексте
Может создать петицию для забанивания либо?
А то уже невозможно читать эту бесконечную чухню.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:24
Я теж не надто вірю в 27. Але у нас країна чудес ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:27
в глубине души я понимаю ДС.
это еще хорошо, что "дочка" оказалась с хе.ом и чувак из Ахтырки перестал петросянить.
а так было бы трое. вместе с львовским приймачком.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:29
Каренси боард, индекс Бигмака, заложенный в бюджет курс - всё это нумерология, не более того.
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