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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4572457345744575

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:54

Re: Валютный рынок в контексте

  w_bufett написав:А я сомневаюсь о 27 даже в следующем месяце.
Даже есть мнение,что в мае можем увидеть 28 :shock:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:56

  Alex2006 написав:[quote="4321867:Перес де
В смысле? Мне что, еще каждый день писать, что завтра солнце встанет и зайдет? Или что зимой курс будет расти, а летом - падать? Это же очевидные вещи, к чему вдруг придирки? Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? В общем, пугайте оленей дальше :D
К вам никто не придирается , просто ,если кого-то комментируете, будьте добры изложить свою позицию по ситуации на валютном рынке , а не выступать подпольным всезнающим Гуру . Можете писать пост один зимой и один летом , зимой -растем , летом -падаем и Вас все поймут. И никто никого не пугает ,на моменте цифры видите или слепы ? Или скажете что знали это заранее ? Нет, Вы ничего не скажите , потому что пару дней назад у Вас не было «чуйки « по отскоку доллара и вам просто нечем аргументировать .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 14 бер, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 22:57

  ЛАД написав:Безусловно, Вы правы. Но это укрепление происходило на фоне роста долгов и стагнации экономики? Таких примеров, думаю, не найдёте. А если найдёте, то они плохо кончались.


Ты называешь это стагнацией экономики?! :roll:
Ты категорически никак не прав. :?
В Киеве полно вакансий продавщиц и кассиров на 7-10 тыщ.
В выходные в ресторанах мест нет.
Продажи новых машин по 20-50% растут.
Одноунцевых золотых Архистратигов в продаже нет, всё вымели эти стагнирующие нищеброды. :lol:
Да, вы мужественно прошли через тяжелые испытания последних 4-х лет. Но уже пора привыкать к новой зажиточной, интересной и радостной матрице жизни и потребительству. Это постепенный, но исторически неизбежный для Украины процесс. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:15

  Libo написав:.....
Малыш, это тебе быстро отставить распускать сопли за "бедных" экспортёров.
Пусть они сначала объяснят, откуда и за счёт чего у них появились дома и яхты в Лондоне, $140 млрд. в офшорах, почему в Борисполе нет мест на парковке частных самолетов, забито все их братом и т.п. Ты сразу смотри на каких машинах ездят эти представители харьковских предприятий и их чада, где у них зарубежная хаза, сколько шлюх содержат, где лечатся, сколько офшорок рулят и т.п., а уже потом им сочувствуй. :?

Вам, судя по Вашим постам, не 20 и не 30 лет. Вы прекрасно знаете ответ, зачем же задаёте "наивные" вопросы?
За счёт "честной и справедливой приватизации" и дальнейшей продажи "общенародной" собственности, созданной трудом, кровью и потом нескольких поколений советских людей. Но отнюдь не потому, что они "экспортёры".
Все сегодняшние богатства созданы в первую очередь за счёт разворовывания и "прихватизации", созданного в советские времена.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 14 бер, 2018 23:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:15

Re: Валютный рынок в контексте

Может создать петицию для забанивания либо?

А то уже невозможно читать эту бесконечную чухню.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:24

  w_bufett написав:
  Karp написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

значит на выходных пойду менять 8)


А я сомневаюсь о 27 даже в следующем месяце. :shock:

Я теж не надто вірю в 27. Але у нас країна чудес ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:27

  Captain Obvious написав:Может создать петицию для забанивания либо?

А то уже невозможно читать эту бесконечную чухню.

в глубине души я понимаю ДС.
это еще хорошо, что "дочка" оказалась с хе.ом и чувак из Ахтырки перестал петросянить.
а так было бы трое. вместе с львовским приймачком.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:29

  4x4 написав:Каренси боард определяет объем денежной базы в зависимости от валютных резервов. Ничего более. Курс национальной валюты при этом жестко фиксирован.
Но если Вы таки пытаетесь вывести некий ориентир курса в зависимости от денежной базы и валютных резервов (при плавающем-то курсе :) ), то корректнее было бы брать в расчет не общие, а чистые валютные резервы, ибо заемную часть резервов вряд ли можно будет спустить в унитаз. :)
Но то такэ...
Рынок - 95/99

Каренси боард, индекс Бигмака, заложенный в бюджет курс - всё это нумерология, не более того.
Starikan
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