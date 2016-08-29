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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 22:51
Alex2006 написав:
..........
Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? ...
Так происходит каждый месяц?
Можно в середине каждого месяца продавать доллар, а в конце откупать? Гарантируете прибыльность такой стратегии?
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ЛАД
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:54
w_bufett написав:
А я сомневаюсь о 27 даже в следующем месяце.
Даже есть мнение,что в мае можем увидеть 28
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bub-har
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:56
Alex2006 написав:
[quote="4321867:Перес де
В смысле? Мне что, еще каждый день писать, что завтра солнце встанет и зайдет? Или что зимой курс будет расти, а летом - падать? Это же очевидные вещи, к чему вдруг придирки? Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? В общем, пугайте оленей дальше
К вам никто не придирается , просто ,если кого-то комментируете, будьте добры изложить свою позицию по ситуации на валютном рынке , а не выступать подпольным всезнающим Гуру . Можете писать пост один зимой и один летом , зимой -растем , летом -падаем и Вас все поймут. И никто никого не пугает ,на моменте цифры видите или слепы ? Или скажете что знали это заранее ? Нет, Вы ничего не скажите , потому что пару дней назад у Вас не было «чуйки « по отскоку доллара и вам просто нечем аргументировать .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Сер 14 бер, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:57
ЛАД написав:
Безусловно, Вы правы. Но это укрепление происходило на фоне роста долгов и стагнации экономики? Таких примеров, думаю, не найдёте. А если найдёте, то они плохо кончались.
Ты называешь это стагнацией экономики?!
Ты категорически никак не прав.
В Киеве полно вакансий продавщиц и кассиров на 7-10 тыщ.
В выходные в ресторанах мест нет.
Продажи новых машин по 20-50% растут.
Одноунцевых золотых Архистратигов в продаже нет, всё вымели эти стагнирующие нищеброды.
Да, вы мужественно прошли через тяжелые испытания последних 4-х лет. Но уже пора привыкать к новой зажиточной, интересной и радостной матрице жизни и потребительству. Это постепенный, но исторически неизбежный для Украины процесс.
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Libo
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:15
Libo написав:
.....
Малыш, это тебе быстро отставить распускать сопли за "бедных" экспортёров.
Пусть они сначала объяснят, откуда и за счёт чего у них появились дома и яхты в Лондоне, $140 млрд. в офшорах, почему в Борисполе нет мест на парковке частных самолетов, забито все их братом и т.п. Ты сразу смотри на каких машинах ездят эти представители харьковских предприятий и их чада, где у них зарубежная хаза, сколько шлюх содержат, где лечатся, сколько офшорок рулят и т.п., а уже потом им сочувствуй.
Вам, судя по Вашим постам, не 20 и не 30 лет. Вы прекрасно знаете ответ, зачем же задаёте "наивные" вопросы?
За счёт "честной и справедливой приватизации" и дальнейшей продажи "общенародной" собственности, созданной трудом, кровью и потом нескольких поколений советских людей. Но отнюдь не потому, что они "экспортёры".
Все сегодняшние богатства созданы в первую очередь за счёт разворовывания и "прихватизации", созданного в советские времена.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 14 бер, 2018 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:15
Может создать петицию для забанивания либо?
А то уже невозможно читать эту бесконечную чухню.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:24
Я теж не надто вірю в 27. Але у нас країна чудес ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:27
Captain Obvious написав:
Может создать петицию для забанивания либо?
А то уже невозможно читать эту бесконечную чухню.
в глубине души я понимаю ДС.
это еще хорошо, что "дочка" оказалась с хе.ом и чувак из Ахтырки перестал петросянить.
а так было бы трое. вместе с львовским приймачком.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:29
4x4 написав:
Каренси боард определяет объем денежной базы в зависимости от валютных резервов. Ничего более. Курс национальной валюты при этом жестко фиксирован.
Но если Вы таки пытаетесь вывести некий ориентир курса в зависимости от денежной базы и валютных резервов (при плавающем-то курсе
), то корректнее было бы брать в расчет не общие, а чистые валютные резервы, ибо заемную часть резервов вряд ли можно будет спустить в унитаз.
Но то такэ...
Рынок - 95/99
Каренси боард, индекс Бигмака, заложенный в бюджет курс - всё это нумерология, не более того.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:40
xxARCHERxx написав:
ого жестоко) меня конечно не было в 90-х ) так что я хз что такое купоны и как было) но знаю на слуху, что было не очень)))
Проблема не в самих купонах, гривне или долларах, проблема только в недостаточном количестве перечисленного у какого-то конкретного человека.
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