Додано: Сер 14 бер, 2018 23:15

Может создать петицию для забанивания либо?



А то уже невозможно читать эту бесконечную чухню.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......