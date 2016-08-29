RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4573457445754576

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 740
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 740
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:41

"...а я ж казав!"(с) ))

  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

...тобто, вже пора Долярчикові відкривати карти? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 19.10.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:49

"...а я ж казав!"(с) )) ч. 2

  Перес де Куэльяр написав:
  Alex2006 написав:[quote="4321867:Перес де
В смысле? Мне что, еще каждый день писать, что завтра солнце встанет и зайдет? Или что зимой курс будет расти, а летом - падать? Это же очевидные вещи, к чему вдруг придирки? Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? В общем, пугайте оленей дальше :D
К вам никто не придирается , просто ,если кого-то комментируете, будьте добры изложить свою позицию по ситуации на валютном рынке , а не выступать подпольным всезнающим Гуру . Можете писать пост один зимой и один летом , зимой -растем , летом -падаем и Вас все поймут. И никто никого не пугает ,на моменте цифры видите или слепы ? Или скажете что знали это заранее ? Нет, Вы ничего не скажите , потому что пару дней назад у Вас не было «чуйки « по отскоку доллара и вам просто нечем аргументировать .

(ну Я не Алекс).... але, Я ще в п"ятницю знав і написав!(хоч писав невпевнено, бо самому до кінця не вірилось!) :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 19.10.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:55

  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

...тобто, вже пора Долярчикові відкривати карти? :mrgreen:
Авжеж .... :roll: :roll: :roll:
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 06.01.17
Подякував: 185 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:59

... от притягнув доказ у студію!))

  Долярчик написав:...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!
...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то.... :wink:

п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так! :wink:
п.с.2......а він таки працював :wink:

Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:47
Валютный рынок в контексте
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 19.10.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:06

  Перес де Куэльяр написав:
  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

...тобто, вже пора Долярчикові відкривати карти? :mrgreen:
Авжеж .... :roll: :roll: :roll:

...постараюсь завтра.......

Надобраніч усім!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 19.10.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:11

  4x4 написав:
  vovan_prm написав:"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.
Пришли опилки в порядок?

Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board :) . Не более того.
Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.

рука-лицо!
Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 09.09.14
Подякував: 517 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4573457445754576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1060, 1061, 1062
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10617 1118444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 00:55
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6085 1293256
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 15:41
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54536)
15.03.2018 00:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.