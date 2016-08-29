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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 бер, 2018 23:49
Перес де Куэльяр написав: Alex2006 написав:
[quote="4321867:Перес де
В смысле? Мне что, еще каждый день писать, что завтра солнце встанет и зайдет? Или что зимой курс будет расти, а летом - падать? Это же очевидные вещи, к чему вдруг придирки? Разве кто-то не знает, то в середине месяца курс всегда растет, а в конце - падает? В общем, пугайте оленей дальше
К вам никто не придирается , просто ,если кого-то комментируете, будьте добры изложить свою позицию по ситуации на валютном рынке , а не выступать подпольным всезнающим Гуру . Можете писать пост один зимой и один летом , зимой -растем , летом -падаем и Вас все поймут. И никто никого не пугает ,на моменте цифры видите или слепы ? Или скажете что знали это заранее ? Нет, Вы ничего не скажите , потому что пару дней назад у Вас не было «чуйки « по отскоку доллара и вам просто нечем аргументировать
.
(ну Я не Алекс).... але, Я ще в п"ятницю знав і написав!(хоч писав невпевнено, бо самому до кінця не вірилось!)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:55
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Додано: Сер 14 бер, 2018 23:59
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:47Валютный рынок в контексте
Долярчик написав:
...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!
...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то....
п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так!
п.с.2......а він таки працював
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Долярчик
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Додано: Чет 15 бер, 2018 00:06
...постараюсь завтра.......
Надобраніч усім!!!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 01:11
4x4 написав: vovan_prm написав:
"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.
Пришли опилки в порядок?
Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board
. Не более того.
Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.
рука-лицо!
Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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