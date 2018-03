Додано: Чет 15 бер, 2018 07:35

vovan_prm написав: 4x4 написав: vovan_prm написав: "Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.

Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board . Не более того.

Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board . Не более того.

Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.

Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?

читаю, но, в основном, художественную литературу.Если Ваш ответ из разряда "кизяками побросаться"-я пас, если же - подискутировать, то я не против.Ок, что не так в моем видении режима currency board?Currency board arrangements3. A monetary regime based on an explicit legislative commitment to exchange domestic currency for a specified foreign currency at a fixed exchange rate, combined with restrictions on the issuing authority to ensure the fulfillment of its legal obligation. This implies that domestic currency will be issued only against foreign exchange and that it remains fully backed by foreign assets, leaving little scope for discretionary monetary policy and eliminating traditional central bank functions, such as monetary control and lender-of-last-resort. Some flexibility may still be afforded, depending on how strict the banking rules of the currency board arrangement are.