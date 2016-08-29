Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .
Долярчик написав:...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись! ...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то....
п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так! п.с.2......а він таки працював
Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .
vovan_prm написав:"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board. Пришли опилки в порядок?
Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board . Не более того. Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.
рука-лицо! Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
ЛАД написав:Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые ЗВР в 8-9 млрд.
Сколько можно бороться с этой дикостью и селянщиной - чистые ЗВР?! Они бывают грязными? Если это имеется в виду ликвидность, то они всегда и в полном объеме мгновенноликвидны. Образованные люди должны уже знать, что ЗВР всегда чистые. Чище быть не может. Впредь имейте в виду, что если кто-нибудь начинает считать, сколько там "чистыми", а сколько "грязными", он них не понимает в финансах. Поверьте матёрому и заслуженному финансисту международного класса.
Так отож... "Чистые ЗВР", "платежеспособный спрос".... Чего только не выдумают нынешние "экономизды"
Чистые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе сократились на 9,5% до $6,04 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
В 2017 чистые резервы НБУ выросли на 57,9% с $4,22 млрд.
Справка. Чистые международные резервы - та часть денежной базы, которая обеспечена золотом и конвертируемой валютой. Она растет, если регулятор покупает валюту на межбанковском рынке для поддержки курса. http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /56722.htm Грошову базу в січні 392 млрд.грн ділимо на чисті резерви 6 млрд.дол… Отримуємо курс 65 грн. за дол.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
vovan_prm написав:"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board. Пришли опилки в порядок?
Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board . Не более того. Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.
рука-лицо! Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=16252896 ЧИСТІ МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ (ЧМР) НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між ліквідними валовими міжнародними резервами і пов’язаними із резервами зобов'язаннями перед нерезидентами, перерахованими за програмними обмінними курсами.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
w_bufett написав: Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30.
Курс будується на зовсім інших принципах. Може бути декілька десятків трлн боргів, проте курс буде зміцнюватися.
За його словами, в найближчі три роки потреби у валюті в Україні на погашення внутрішнього і зовнішнього боргів складуть 26 млрд доларів. До цієї цифри слід віднести ще фінансування дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, який за три роки дійде ще до 12 млрд доларів.
При цьому Скаршевський додав, що золотовалютні резерви України на сьогодні складають всього 18 млрд доларів, а до кінця поточного року цей показник скоротиться до 15 млрд доларів. На думку економіста, поточний рік Україна спокійно пройде навіть без кредитів МВФ, однак 2019-2020 рр. стануть для країни важким потрясінням. http://asn.in.ua/ua/news/publishing/154 ... estru.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
vovan_prm написав:"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board. Пришли опилки в порядок?
Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board . Не более того. Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.
рука-лицо! Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?
читаю, но, в основном, художественную литературу. Если Ваш ответ из разряда "кизяками побросаться"-я пас, если же - подискутировать, то я не против. Ок, что не так в моем видении режима currency board?
Currency board arrangements 3. A monetary regime based on an explicit legislative commitment to exchange domestic currency for a specified foreign currency at a fixed exchange rate, combined with restrictions on the issuing authority to ensure the fulfillment of its legal obligation. This implies that domestic currency will be issued only against foreign exchange and that it remains fully backed by foreign assets, leaving little scope for discretionary monetary policy and eliminating traditional central bank functions, such as monetary control and lender-of-last-resort. Some flexibility may still be afforded, depending on how strict the banking rules of the currency board arrangement are.
w_bufett написав: Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30.
Курс будується на зовсім інших принципах. Може бути декілька десятків трлн боргів, проте курс буде зміцнюватися.
За його словами, в найближчі три роки потреби у валюті в Україні на погашення внутрішнього і зовнішнього боргів складуть 26 млрд доларів. До цієї цифри слід віднести ще фінансування дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, який за три роки дійде ще до 12 млрд доларів.
При цьому Скаршевський додав, що золотовалютні резерви України на сьогодні складають всього 18 млрд доларів, а до кінця поточного року цей показник скоротиться до 15 млрд доларів. На думку економіста, поточний рік Україна спокійно пройде навіть без кредитів МВФ, однак 2019-2020 рр. стануть для країни важким потрясінням. http://asn.in.ua/ua/news/publishing/154 ... estru.html
Вы уже начали дрожать? Боитесь опоздать? И забыли, что деятельность банков, в том числе и Национального, обсуждается на другой ветке?
buratinyo написав:Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.
Такие дела, малята.
Как думаете, при не заводе денег получат ли эти "экспортёры" возврат 20% в виде НДС??? Многие не сливали бакс по 27,8-28 когда явный разворот на объёмах нарисовался ... ждали по 29-30 ... ну-ну, далі буде!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."