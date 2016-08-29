RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4573457445754576

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 741
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 741
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:55

  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

...тобто, вже пора Долярчикові відкривати карти? :mrgreen:
Авжеж .... :roll: :roll: :roll:
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 06.01.17
Подякував: 185 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:59

... от притягнув доказ у студію!))

  Долярчик написав:...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!
...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то.... :wink:

п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так! :wink:
п.с.2......а він таки працював :wink:

Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:47
Валютный рынок в контексте
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 19.10.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:06

  Перес де Куэльяр написав:
  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату

...тобто, вже пора Долярчикові відкривати карти? :mrgreen:
Авжеж .... :roll: :roll: :roll:

...постараюсь завтра.......

Надобраніч усім!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 19.10.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:11

  4x4 написав:
  vovan_prm написав:"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.
Пришли опилки в порядок?

Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board :) . Не более того.
Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.

рука-лицо!
Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 09.09.14
Подякував: 517 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:33

  vovan_prm написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:Да, потому что как-то был разговор то ли здесь, то ли на паралл. ветке и ожидали (оценивали) чистые ЗВР в 8-9 млрд.


Сколько можно бороться с этой дикостью и селянщиной - чистые ЗВР?!
Они бывают грязными? :shock:
Если это имеется в виду ликвидность, то они всегда и в полном объеме мгновенноликвидны. :!:
Образованные люди должны уже знать, что ЗВР всегда чистые. Чище быть не может.
Впредь имейте в виду, что если кто-нибудь начинает считать, сколько там "чистыми", а сколько "грязными", он них не понимает в финансах.
Поверьте матёрому и заслуженному финансисту международного класса. :oops:

Так отож...
"Чистые ЗВР", "платежеспособный спрос".... :evil:
Чего только не выдумают нынешние "экономизды" :mrgreen:

Чистые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе сократились на 9,5% до $6,04 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

В 2017 чистые резервы НБУ выросли на 57,9% с $4,22 млрд.

Справка. Чистые международные резервы - та часть денежной базы, которая обеспечена золотом и конвертируемой валютой. Она растет, если регулятор покупает валюту на межбанковском рынке для поддержки курса.
http://finance.liga.net/economics/2018/ ... /56722.htm
Грошову базу в січні 392 млрд.грн ділимо на чисті резерви 6 млрд.дол… Отримуємо курс 65 грн. за дол.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6896
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:39

  vovan_prm написав:
  4x4 написав:
  vovan_prm написав:"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.
Пришли опилки в порядок?

Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board :) . Не более того.
Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.

рука-лицо!
Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=16252896
ЧИСТІ МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ (ЧМР) НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між ліквідними валовими міжнародними резервами і пов’язаними із резервами зобов'язаннями перед нерезидентами, перерахованими за програмними обмінними курсами.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6896
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 01:52

  w_bufett написав:
Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30. :wink:



Курс будується на зовсім інших принципах.
Може бути декілька десятків трлн боргів, проте курс буде зміцнюватися. :wink:

За його словами, в найближчі три роки потреби у валюті в Україні на погашення внутрішнього і зовнішнього боргів складуть 26 млрд доларів. До цієї цифри слід віднести ще фінансування дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, який за три роки дійде ще до 12 млрд доларів.

При цьому Скаршевський додав, що золотовалютні резерви України на сьогодні складають всього 18 млрд доларів, а до кінця поточного року цей показник скоротиться до 15 млрд доларів. На думку економіста, поточний рік Україна спокійно пройде навіть без кредитів МВФ, однак 2019-2020 рр. стануть для країни важким потрясінням.
http://asn.in.ua/ua/news/publishing/154 ... estru.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6896
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 07:35

  vovan_prm написав:
  4x4 написав:
  vovan_prm написав:"Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.
Пришли опилки в порядок?

Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board :) . Не более того.
Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.

рука-лицо!
Стесняюсь спросить: Вы книги читали? Или только Википедия?

:) читаю, но, в основном, художественную литературу.
Если Ваш ответ из разряда "кизяками побросаться"-я пас, если же - подискутировать, то я не против.
Ок, что не так в моем видении режима currency board?

Currency board arrangements
3. A monetary regime based on an explicit legislative commitment to exchange domestic currency for a specified foreign currency at a fixed exchange rate, combined with restrictions on the issuing authority to ensure the fulfillment of its legal obligation. This implies that domestic currency will be issued only against foreign exchange and that it remains fully backed by foreign assets, leaving little scope for discretionary monetary policy and eliminating traditional central bank functions, such as monetary control and lender-of-last-resort. Some flexibility may still be afforded, depending on how strict the banking rules of the currency board arrangement are.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
Повідомлень: 64
З нами з: 25.05.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:36

  Ukrainian написав:
  w_bufett написав:
Забудьте о таких цифрах. Я лично не верю в такой разброс, даже теоретически в 30. :wink:



Курс будується на зовсім інших принципах.
Може бути декілька десятків трлн боргів, проте курс буде зміцнюватися. :wink:

За його словами, в найближчі три роки потреби у валюті в Україні на погашення внутрішнього і зовнішнього боргів складуть 26 млрд доларів. До цієї цифри слід віднести ще фінансування дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, який за три роки дійде ще до 12 млрд доларів.

При цьому Скаршевський додав, що золотовалютні резерви України на сьогодні складають всього 18 млрд доларів, а до кінця поточного року цей показник скоротиться до 15 млрд доларів. На думку економіста, поточний рік Україна спокійно пройде навіть без кредитів МВФ, однак 2019-2020 рр. стануть для країни важким потрясінням.
http://asn.in.ua/ua/news/publishing/154 ... estru.html


Вы уже начали дрожать? Боитесь опоздать? И забыли, что деятельность банков, в том числе и Национального, обсуждается на другой ветке? :mrgreen:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62322
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 7052 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:41

  buratinyo написав:Во время обеденного общения на прошлой неделе с представителем харьковских предприятий, занимающихся экспортом в Турцию, получил информацию о том, что курс доллара по 26 их категорически не устраивает, а поднять закупочную цену в долларах контрагенты не хотят, вплоть до отказа от поставок. В итоге пока доллар на межбанке или наличке не достигнет 27 грн, валютная выручка поступать не будет на их счет, а значит и на межбанк тоже.

Такие дела, малята.


Как думаете, при не заводе денег получат ли эти "экспортёры" возврат 20% в виде НДС??? Многие не сливали бакс по 27,8-28 когда явный разворот на объёмах нарисовался ... ждали по 29-30 ... ну-ну, далі буде!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 326
З нами з: 16.05.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4573457445754576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Libo і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1060, 1061, 1062
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10619 1119020
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 08:40
killerbean
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6085 1293321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 15:41
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.