4x4 написав:

vovan_prm написав: "Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.

Пришли опилки в порядок? "Чистоту" ЗВР здесь начали обсуждать в контексте сurrency board, который по определению есть отношением денежной базы к резервам центрального банка. Денежные агрегаты как и "чистота резервов" не играют роли при расчете сurrency board.Пришли опилки в порядок?

Немного не так. Чистоту ЗВР прикрутили после того, как здесь начали прикручивать отношение денежных агрегатов (а именно - денежной базы) к ЗВР как некий показатель курса национальной валюты, ссылаясь при этом на currency board. Не более того.Далее, что значит "расчёт currency board"? Currency board -это режим денежно-кредитной политики, при котором монетарные власти обязуются поддерживать фиксированный курс обмена национальной валюты по отношению к валюте-"якорю". При этом денежная база, как минимум, должна покрываться имеющимися ЗВР. Другими словами, фиксированный курс и отсутствие эмиссионной самостоятельности. Производной величиной является не курс, а как раз денежная база.