[quote="4322119:Перес де Куэльяр"]Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .
дядя Caша написав: И забыли, что деятельность банков, в том числе и Национального, обсуждается на другой ветке?
US
Ukrainian, возможно, сгущает (цифры с потолка), но, справедливости ради, стоит(?) отметить, что "деятельность банков, в том числе и Национального" непосредственно влияет на валютный рынок. В контексте. И здесь, поэтому, "деятельность" обсуждается/упоминается постоянно. В том числе и Вами.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Вопрос. А почему у вас, валютных спекулей, нет электронной площадки для торгов? Типа форекса? Пусть внутренней? Замутили бы на базе какого-то банка ... А то лазите по обменкам и банкам, время свое тратите, мешаете пересичным оленям, бабушкам за квартиру платить и пенсию получать ... Вопрос вообще поднимался?
Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .
Или как вариант при росте межбанка,наличный останется в тех же цифрах и расти не будет (плюс минус 5копеек),27 не увидим ,так же как не увидели 29. Причина спрос на наличке вялый.
Всем добра. Как вариант принимается,но пока видим ,что готовность скупать наличный доллар есть и гривна для этого тоже имеется.Возможно ,до 27 не дойдет отскок, так как на этой цифре будут многие оглядыватся.Хотя все у нас возможно под ручным управлением.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки стабильности на рынке гривневого ресурса и падения динамики объема средств с на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал едва заметно «легче», понизившись с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,475 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению прибавил 30,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 марта по спросу и по предложению вырос на 30,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 марта по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.