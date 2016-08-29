Додано: Чет 15 бер, 2018 10:04

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки стабильности на рынке гривневого ресурса и падения динамики объема средств с на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал едва заметно «легче», понизившись с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению прибавил 30,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 14 марта по спросу и по предложению вырос на 30,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 марта по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.



Дата: 15 марта 2018 г. на 09.57



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,31/26,69 UAH/USD

€ – 32,49/33,18 UAH/EUR

RUB – 0,456/0,468 UAH/RUB



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