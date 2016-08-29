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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4575457645774578>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 741
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 741
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:07

[quote="4322119:Перес де Куэльяр"]Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату[/quote

Или как вариант при росте межбанка,наличный останется в тех же цифрах и расти не будет (плюс минус 5копеек),27 не увидим ,так же как не увидели 29. :mrgreen:Причина спрос на наличке вялый.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:18

  дядя Caша написав:
И забыли, что деятельность банков, в том числе и Национального, обсуждается на другой ветке? :mrgreen:

US


Ukrainian, возможно, сгущает (цифры с потолка), но, справедливости ради, стоит(?) отметить, что "деятельность банков, в том числе и Национального" непосредственно влияет на валютный рынок. В контексте. И здесь, поэтому, "деятельность" обсуждается/упоминается постоянно. В том числе и Вами.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:30

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон утро 26,25-26,55 по сравнению со вчера +0,35

Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Я прекращаю это безобразие с Украиной! Отныне и навсегда.

Извечная хотелка: https://www.youtube.com/watch?v=rSu3ZZ_SHVk
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

рынок 20/25
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:50

Re: Валютный рынок в контексте

фігня якась
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:56

Вопрос.
А почему у вас, валютных спекулей, нет электронной площадки для торгов?
Типа форекса? Пусть внутренней? Замутили бы на базе какого-то банка ...
А то лазите по обменкам и банкам, время свое тратите, мешаете пересичным оленям, бабушкам за квартиру платить и пенсию получать ...
Вопрос вообще поднимался? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:03

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату[/quote

Или как вариант при росте межбанка,наличный останется в тех же цифрах и расти не будет (плюс минус 5копеек),27 не увидим ,так же как не увидели 29. :mrgreen:Причина спрос на наличке вялый.
Всем добра. Как вариант принимается,но пока видим ,что готовность скупать наличный доллар есть и гривна для этого тоже имеется.Возможно ,до 27 не дойдет отскок, так как на этой цифре будут многие оглядыватся.Хотя все у нас возможно под ручным управлением.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:04

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки стабильности на рынке гривневого ресурса и падения динамики объема средств с на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал едва заметно «легче», понизившись с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,475 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению прибавил 30,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 14 марта по спросу и по предложению вырос на 30,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 марта по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.

Дата: 15 марта 2018 г. на 09.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,31/26,69 UAH/USD
€ – 32,49/33,18 UAH/EUR
RUB – 0,456/0,468 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:07

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне якось так http://rulya-bank.com.ua/
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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