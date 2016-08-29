Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:10
СЕГОДНЯ ВР РАССМОТРИТ НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ГЛАВЫ НАЦБАНКА
https://bykvu.com/bukvy/87225-segodnya- ... -natsbanka
Вангую после назначения главы НБУ,никому ненужный полетит вниз и тем более конец месяца,а там и пасха,на которую я предполагаю увидеть цифру 25,5 на продажу!
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bub-har
в Чет 15 бер, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
bub-har
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:11
Перес де Куэльяр написав:
Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .
*Відправлено з Чату
В марте, перед плавным летним марафоном вниз, как-то был локальный пик вверх. Давно это было, облом искать в каком году. Просто запомнилось. Может быть похожая ситуация.
igorya
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:12
Привет из Днепра-2 К 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара приподнялись в цене, оказавшись на отметке 26,15/26,19 UAH/USD. US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:20
Привет из Днепра-3 По состоянию на 10.16 безналичный «американец» на межбанке немного растянул маржу, приподняв менее значимые офера: 26,15/26,20 UAH/USD. «Народ хочет движения и он его получит», - «пригрозил» наш гуру из банка-«госбегемота». US
дядя Caша
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:20
Перес де Куэльяр Гривню всю спалили, чи щось залишили?
twin
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:38
twin написав: Перес де Куэльяр
Гривню всю спалили, чи щось залишили?
Есть и то, и другое.
Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:41
Цифры 26-26.50 проходящие,так как на этих уровнях не отторговали ,что на падении ,что на отскоке ,игра идет либо выше ,либо ниже.
Перес де Куэльяр
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