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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4575457645774578

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 741
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 741
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

СЕГОДНЯ ВР РАССМОТРИТ НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ГЛАВЫ НАЦБАНКА https://bykvu.com/bukvy/87225-segodnya- ... -natsbanka Вангую после назначения главы НБУ,никому ненужный полетит вниз и тем более конец месяца,а там и пасха,на которую я предполагаю увидеть цифру 25,5 на продажу!
Востаннє редагувалось bub-har в Чет 15 бер, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:11

  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату


В марте, перед плавным летним марафоном вниз, как-то был локальный пик вверх. Давно это было, облом искать в каком году. Просто запомнилось. Может быть похожая ситуация.
igorya
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:12

Привет из Днепра-2

К 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара приподнялись в цене, оказавшись на отметке 26,15/26,19 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:20

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.16 безналичный «американец» на межбанке немного растянул маржу, приподняв менее значимые офера: 26,15/26,20 UAH/USD. «Народ хочет движения и он его получит», - «пригрозил» наш гуру из банка-«госбегемота».

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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:20

Перес де Куэльяр
Гривню всю спалили, чи щось залишили?
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:38

  twin написав:Перес де Куэльяр
Гривню всю спалили, чи щось залишили?
Есть и то, и другое.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:41

Re: Валютный рынок в контексте

Цифры 26-26.50 проходящие,так как на этих уровнях не отторговали ,что на падении ,что на отскоке ,игра идет либо выше ,либо ниже.
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 4575457645774578
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