Перес де Куэльяр
Гривню всю спалили, чи щось залишили?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:38
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:41
Re: Валютный рынок в контексте
Цифры 26-26.50 проходящие,так как на этих уровнях не отторговали ,что на падении ,что на отскоке ,игра идет либо выше ,либо ниже.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:59
Це був березень 2016.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:01
Re: Валютный рынок в контексте
Гагарин 55/75
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:06
Re: Валютный рынок в контексте
Щось тихо на форумі...Мб 20 23
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:09
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:10
Привет из Днепра-4
К 10.30 особенных изменений в ценах доллара на межбанке не произошло (26,17/26,20 UAH/USD), но по состоянию на 10.55 «американец» подскочил к 26,22/26,26 UAH/USD, индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами на фоне активной скупки более дешевого здешнего доллара манками для спекуляций на наличном рынке.
Дата: 15 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.01
Мелкий опт «неформал»
$ 26,40/26,60 UAH/USD
EUR 32,60-30/32,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.
Дата: 15 марта 2018 г. на 10.55
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,40/26,60 UAH/USD
€ 32,60/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,458/0,465 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
15 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).
На открытии торгов 15 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание спроса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).
На старте торгов 15 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали доминирование спроса.
US
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:11
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 15 бер, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:12
Re: Валютный рынок в контексте
рынок 27/30
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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