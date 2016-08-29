Додано: Чет 15 бер, 2018 11:10

Привет из Днепра-4



К 10.30 особенных изменений в ценах доллара на межбанке не произошло (26,17/26,20 UAH/USD), но по состоянию на 10.55 «американец» подскочил к 26,22/26,26 UAH/USD, индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами на фоне активной скупки более дешевого здешнего доллара манками для спекуляций на наличном рынке.



Дата: 15 марта 2018 г.



Рынок наличных Киева 11.01



Мелкий опт «неформал»



$ 26,40/26,60 UAH/USD

EUR 32,60-30/32,80 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.



Дата: 15 марта 2018 г. на 10.55



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,40/26,60 UAH/USD

€ 32,60/33,00 UAH/EUR

RUB – 0,458/0,465 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

15 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).



На открытии торгов 15 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание спроса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).



На старте торгов 15 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали доминирование спроса.



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