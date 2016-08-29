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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45764577457845794580>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 741
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 741
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:20

Перес де Куэльяр
Гривню всю спалили, чи щось залишили?
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:38

  twin написав:Перес де Куэльяр
Гривню всю спалили, чи щось залишили?
Есть и то, и другое.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:41

Re: Валютный рынок в контексте

Цифры 26-26.50 проходящие,так как на этих уровнях не отторговали ,что на падении ,что на отскоке ,игра идет либо выше ,либо ниже.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:59

  igorya написав:
  Перес де Куэльяр написав:Отскок считаю резкий , за полтора дня + 55 коп. на наличке ,в отличие от предыдущих +30 коп . и то на протяжении 3 дней .Это следствие слишком низкой просадки доллара и ест. сжимая пружину она отстреливает намного дальше . Пока видятся цифры загона до 27 , к концу недели остаются две сессии межбанка , если рост продолжится безналичного доллара ,то вполне можем увидеть наличку на выходные 27 .

*Відправлено з Чату


В марте, перед плавным летним марафоном вниз, как-то был локальный пик вверх. Давно это было, облом искать в каком году. Просто запомнилось. Может быть похожая ситуация.

Це був березень 2016.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:01

Re: Валютный рынок в контексте

Гагарин 55/75
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:06

Re: Валютный рынок в контексте

Щось тихо на форумі...Мб 20 23
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:09

  Doctor написав:Щось тихо на форумі...Мб 20 23
Тишина потому, что многие слились по 26 и сейчас наблюдают за происходящим.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:10

Привет из Днепра-4

К 10.30 особенных изменений в ценах доллара на межбанке не произошло (26,17/26,20 UAH/USD), но по состоянию на 10.55 «американец» подскочил к 26,22/26,26 UAH/USD, индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами на фоне активной скупки более дешевого здешнего доллара манками для спекуляций на наличном рынке.

Дата: 15 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.01

Мелкий опт «неформал»

$ 26,40/26,60 UAH/USD
EUR 32,60-30/32,80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.

Дата: 15 марта 2018 г. на 10.55

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,40/26,60 UAH/USD
€ 32,60/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,458/0,465 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
15 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).

На открытии торгов 15 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание спроса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).

На старте торгов 15 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали доминирование спроса.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:11

  Doctor написав:Щось тихо на форумі...Мб 20 23

Ну не тариться зеленью же побежали.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 15 бер, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:12

Re: Валютный рынок в контексте

рынок 27/30
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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