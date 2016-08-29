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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4577457845794580>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 741
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 741
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:17

  4x4 написав:рынок 27/30

І де цей ринок? Ви хоть населений пункт вказуйте...
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:18

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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 15 бер, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:20

  Doctor написав:
  4x4 написав:рынок 27/30

І де цей ринок? Ви хоть населений пункт вказуйте...

Межбанковский рынок Украины
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:22

Re: Валютный рынок в контексте

Если ничего не поменяется ,то вечерний курс 60/80. Пока растем или цифры переставляем.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:23

  Doctor написав:
  4x4 написав:рынок 27/30

І де цей ринок? Ви хоть населений пункт вказуйте...

Ви як вчора на форум прийшли, такі питання задаєте :D
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:23

Привет из Днепра-5

Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:24

  Перес де Куэльяр написав:Если ничего не поменяется ,то вечерний курс 60/80. Пока растем или цифры переставляем.

Середній минулорічний сильний рівень, туди і йдемо.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32

Re: Валютный рынок в контексте

Гагарин 57/80
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:36

  igorya написав:В марте, перед плавным летним марафоном вниз, как-то был локальный пик вверх. Давно это было, облом искать в каком году. Просто запомнилось. Может быть похожая ситуация.

можете выбрать отсюда
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bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:42

Днепр обменники район ЖД светят
в основном $ 26,40/26,60 ; самое узкое 26,42/26,55
евро 32,65/33
Востаннє редагувалось ребе Нок в Чет 15 бер, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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