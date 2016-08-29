І де цей ринок? Ви хоть населений пункт вказуйте...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:17
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:18
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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 15 бер, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:20
Межбанковский рынок Украины
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:22
Re: Валютный рынок в контексте
Если ничего не поменяется ,то вечерний курс 60/80. Пока растем или цифры переставляем.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:23
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:23
Привет из Днепра-5
Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.
US
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:24
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:32
Re: Валютный рынок в контексте
Гагарин 57/80
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:36
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:42
Днепр обменники район ЖД светят
в основном $ 26,40/26,60 ; самое узкое 26,42/26,55
евро 32,65/33
Востаннє редагувалось ребе Нок в Чет 15 бер, 2018 11:50, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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