Нет схожести, так как нынешний отскок фактически от "дна" прошлого года.И чтобы куда то падать, нужно отрости.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:44
Нет схожести, так как нынешний отскок фактически от "дна" прошлого года.И чтобы куда то падать, нужно отрости.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:46
Re: Валютный рынок в контексте
По Киеву появляются заявки по 60/ на себя.
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:49
А качельку то жестко притормаживают
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:53
Привет из Днепра-6
К 11.50 доллар остановил свое восхождение, замерев на отметке 26,25/26,28 UAH/USD. «Похоже, наелись от маминых щедрот», - констатировал наш гуру.
Дополуденное динамичное «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
Гагарин 65/95. Роза 60/90. К 27 как бы чуток вполне можем и достать.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:04
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