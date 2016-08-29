RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4577457845794580

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 741
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 741
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:44

  bred написав:
  igorya написав:В марте, перед плавным летним марафоном вниз, как-то был локальный пик вверх. Давно это было, облом искать в каком году. Просто запомнилось. Может быть похожая ситуация.

можете выбрать отсюда
Зображення
Нет схожести, так как нынешний отскок фактически от "дна" прошлого года.И чтобы куда то падать, нужно отрости.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 06.01.17
Подякував: 187 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:44

  bred написав:можете выбрать отсюда
Зображення


возможно, что римейк 9 и 16 годов :)
igorya
 
Повідомлень: 31
З нами з: 27.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:46

Re: Валютный рынок в контексте

По Киеву появляются заявки по 60/ на себя.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 06.01.17
Подякував: 187 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:49

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.

US


А качельку то жестко притормаживают
serg_igorevich_2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:53

Привет из Днепра-6

К 11.50 доллар остановил свое восхождение, замерев на отметке 26,25/26,28 UAH/USD. «Похоже, наелись от маминых щедрот», - констатировал наш гуру.

Дополуденное динамичное «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62340
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3713 раз.
Подякували: 7053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

Гагарин 65/95. Роза 60/90. К 27 как бы чуток вполне можем и достать.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 921
З нами з: 06.01.17
Подякував: 187 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4577457845794580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doctor, Перес де Куэльяр і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1062, 1063, 1064
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10630 1119815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 11:52
clientage
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6086 1293375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 09:55
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34785
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12977)
15.03.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.