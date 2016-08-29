И кто после этого скажет, что нбу не валютный шулер.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:47
И кто после этого скажет, что нбу не валютный шулер.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:51
Re: Валютный рынок в контексте
Він регулятор, у нього в обов'язках записана стабільність нацвалюти. Яким способом - не написано, аукціон чи прямі продажі - без різниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:53
...ну я ж минулої п'ятниці ввечері написав, що цього тижня курс "розвернеться"...... - так і сталось!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:53
[quote="4322620:trolo
ни единой? 0% вероятности?[/quote]
Ну конечно, откуда, МВФ денег дает, кредити возвращать не нужно, производство заваливанюет ринок товарами только, пА 25 или ниже
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:57
Re: Валютный рынок в контексте
Хорошо таки по 26.10 и 26.30 откупился
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:09
ну так НБУ об этом давно честно сказал - нерезы заводят бабло для покупки наших дорогущих госдолгов, мы разрешаем курсу доллара падать, чтоб они не могли задорого слить свою валюту, это всё временно и т.д. А тут ещё неправильно распланировавшие свой cash-flow экспортёры усугубили по принципу "продавай сегодня бо завтра дешевле будет" - вот и проскочили резво некую равновесную точку, при которой был бы реальный баланс меж экспортом и импортом. Сейчас идём в обратном направлении, НБУ только сглаживает излишне острые углы.....
А кто-то хотел, чтоб НБУ зубами держал курс доллара и международные спекулянты нарубили 16-17 % годовых в долларе на нашем госдолге ???
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:13
В глобальном тренде - именно так, ни единой вероятности на укрепление.
Могут быть краткосрочные откаты, и имитации на укрепление при политическом давлении (например перед выборами, перед закупом валюты на отдачу долгов и т.д.).
Но основной тренд - падение.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:13
Привет из Днепра-7
К 12.34 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 26,25/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным балансом спроса и предложения.
Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,25/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.07 Киева ушел на обеденный перерыв.
На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне сохранения доминирования спроса: 26,65/26,80 UAH/USD, евро – 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.
Обороты «средние».
По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.
На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.
US
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