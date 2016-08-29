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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4580458145824583>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:47

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.

US


И кто после этого скажет, что нбу не валютный шулер.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:И кто после этого скажет, что нбу не валютный шулер.

Він регулятор, у нього в обов'язках записана стабільність нацвалюти. Яким способом - не написано, аукціон чи прямі продажі - без різниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:52

Ну, началось.
Смотрим отчет Гонтаревой и назначения Смолия.
112 канал.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:53

  козак написав:
  Долярчик написав:тому щось з доляром та й буде!

https://www.youtube.com/watch?v=_40Sm_Q7YRI
))))

...ну я ж минулої п'ятниці ввечері написав, що цього тижня курс "розвернеться"...... - так і сталось! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:53

[quote="4322620:trolo

ни единой? 0% вероятности?[/quote]
Ну конечно, откуда, МВФ денег дает, кредити возвращать не нужно, производство заваливанюет ринок товарами только, пА 25 или ниже
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:57

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошо таки по 26.10 и 26.30 откупился
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:57

сейчас очередного фунта назначат главой нбу :mrgreen:
шурец
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:09

  Yuri_61 написав:
  antey1969 написав:
  Yuri_61 написав:С какого перепуга гривна стала дешеветь?
Загон лохозавров?

Однозначно!
Это же не доллар и даже не шекель.
Гривна - основная мировая резервная валюта, как-никак...


Отвечаю на свой же вопрос: потому, что нерезы перестали тариться гришей для покупки гривневых ОВГЗ

Или я не прав?
Я понял, что это не занончик, а надолго тренд и надо спешить откупиться пока не поздно


ну так НБУ об этом давно честно сказал - нерезы заводят бабло для покупки наших дорогущих госдолгов, мы разрешаем курсу доллара падать, чтоб они не могли задорого слить свою валюту, это всё временно и т.д. А тут ещё неправильно распланировавшие свой cash-flow экспортёры усугубили по принципу "продавай сегодня бо завтра дешевле будет" - вот и проскочили резво некую равновесную точку, при которой был бы реальный баланс меж экспортом и импортом. Сейчас идём в обратном направлении, НБУ только сглаживает излишне острые углы.....
А кто-то хотел, чтоб НБУ зубами держал курс доллара и международные спекулянты нарубили 16-17 % годовых в долларе на нашем госдолге ??? :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:13

  trololo написав:
  Вовка-тренер написав:ЛАД На самом деле все реально понимают, что укрепления гривны в сложившийся ситуации быть не может, нет ни единой объективной причины для этого.


ни единой? 0% вероятности?


В глобальном тренде - именно так, ни единой вероятности на укрепление.
Могут быть краткосрочные откаты, и имитации на укрепление при политическом давлении (например перед выборами, перед закупом валюты на отдачу долгов и т.д.).
Но основной тренд - падение.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:13

Привет из Днепра-7

К 12.34 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 26,25/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным балансом спроса и предложения.

Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,25/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.07 Киева ушел на обеденный перерыв.

На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне сохранения доминирования спроса: 26,65/26,80 UAH/USD, евро – 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.
Обороты «средние».

По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.

На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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