Додано: Чет 15 бер, 2018 13:34

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки стабильности на рынке гривневого ресурса и падения динамики объема средств с на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал едва заметно «легче», понизившись с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.



К 10.10, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара приподнялись в цене, оказавшись на отметке 26,15/26,19 UAH/USD.



По состоянию на 10.16 безналичный «американец» на межбанке немного растянул маржу, приподняв менее значимые офера: 26,15/26,20 UAH/USD. «Народ хочет движения и он его получит», - «пригрозил» наш гуру из банка-«госбегемота».



К 10.30 особенных изменений в ценах доллара на межбанке не произошло (26,17/26,20 UAH/USD), но по состоянию на 10.55 «американец» подскочил к 26,22/26,26 UAH/USD, индицируя ожидаемую «придержку» валюты экспортерами на фоне активной скупки более дешевого здешнего доллара манками для спекуляций на наличном рынке.



Около 11.14 котировки доллара на межбанке , сохранив «бычий» тренд, повысились до 26,25/26,28 UAH/USD, несколько замедлив рост. На рынке появились системные игроки, а вместе с ними и регулятор, продавая доллар 20-тке уполномоченных банков по 26,27 UAH/USD.



К 11.50 доллар остановил свое восхождение, замерев на отметке 26,25/26,28 UAH/USD. «Похоже, наелись от маминых щедрот», - констатировал наш гуру.



Дополуденное динамичное «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.34 на торгах валютного межбанка без перемен: цена доллара замерла на уровне 26,25/26,28 UAH/USD, удерживаясь на месте ситуативным балансом спроса и предложения.



Наконец на фоне консолидировавшихся на уровне 26,25/26,28 UAH/USD цен валютный межбанк около 13.07 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 25,0 коп., по предложению прибавил 30,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 14 марта по спросу и по предложению вырос на 30,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 марта по спросу и по предложению прибавил по 100 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,2365, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,2367 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

15 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).



На открытии торгов 15 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось преобладание спроса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 38,0 коп., предложение прибавило 40,0 коп.); евро – 32,85/33,05 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 14 марта февраля спрос вырос на 55,0 коп., предложение прибавило 45,0 коп.); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 100 пунктов, предложение поднялось на 50 пунктов).



На старте торгов 15 марта в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки констатировали доминирование спроса.



К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.



По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.



На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне сохранения доминирования спроса: 26,65/26,80 UAH/USD, евро – 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.

Обороты «средние».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,31/26,69 UAH/USD, евро – 32,49/33,18 UAH/EUR, рубль 0,456/0,468 UAH/RUB, Киев опт 26,40/26,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,40/26,60 UAH/USD, евро (опт) 32,60/32,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,60/32,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,30/26,80 UAH/USD, евро – 32,40/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,455/0,465 RUB/USD, Одесса – опт 26,50/26,65 UAH/USD, розница – 26,40/26,70 UAH/USD; Запорожье – 26,40/26,60 UAH/USD; евро – 32,60/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,458/0,465 RUB/USD.



Как и накануне, основными «бычьими» драйверами на рынке безналичного доллара оставались «жадные» экспортеры, «непатриотично» придерживавшие доллар на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом» продаж в расчете на пролонгацию текущего роста цены «американца», а также коммбанки, возобновившие переток все еще более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок, формируя дополнительный спрос на безналичную «зелень».



Пока рентабельность перетока СКВ с межбанка на «наличку» будет высокой, «бычий» тренд на межбанке в секторе доллара будет поддерживаться спросом со стороны департаментов неторговых операций финансовых институтов.



Стабилизация на рынок придет (высоковероятно на более высоких ценовых уровнях после установления равновесия покупок и продаж на наличном рынке. Кстати, первые признаки этой тенденции появились на рынке Запорожья. Собственно, это «равновесие» оказалось секретом Полишинеля, характерное для большинства регионов страны, где дилеры местных наличных рынков, подобно супермаркетам, получают оптовые партии «товара» по оптовым же ценам, пуская затем «товар» в розницу с определенной торговой «наценкой».



Отказ клиентов приобретать наличную СКВ по завышенному курсу станет первым признаком вхождения обеих ветвей украинского валютного рынка в период относительной стабильности. Если на межбанке «перегибы роста» гасятся долларовыми интервенциями и «просьбами» НБУ, на наличном рынке за «боковик» голосует клиент своим участием в валютообменных процессах.



Рисками для подобного варианта дальнейшего сценария валютного рынка будет начало сезона репатриации дивидендов нерезидентами или компенсации НДС Казначейством. Последнее, впрочем, грозит межбанку нескоро.



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