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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4582458345844585>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:12

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 14.00 428.74млн сзв 26.2728
Усім вдалого дня!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:23

  ялта написав:Surfer хто сказав що смолій позитив? це гонтарєва №2


Ну кандидатуру Смолия озвучили давно , и гривна как бы демонстрировала свои симпатии укрепляясь несколько месяцев. Я конечно не лезу в их личные отношения - семейная жизнь покажет - но похудевшая в отношении к баксу гривна накануне бракосочетания и выглядела как то лучше, хочется надеяться что не обрастет инфляционным целлюлитом и после оформления отношений.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:28

ЛАД
У широкому розумінні “боротьба з тіньовою економікою” — доволі сумнівна мета.
http://www.case-ukraine.com.ua/rejting- ... najbilshe/
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:32

Re: Валютный рынок в контексте

Межбанк тем временем покоряет новые вершины. Вчера выкладывал эту картинку, выложу еще раз для тех кто не пониманиет, что резкого укрепления гривны не может быть априори. Только ситуативное. И всегда идет откат.

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:44

Час назад скинул часть по 60 . Для всех приём был 50 . Дальше смотрим.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:46

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 14.30 459.78 млн сзв 26.2720
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48

Перес де Куэльяр
СвитОпт 26,65 с 12:30.
Смысл по 26,6 скидыать?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48

  Zebra написав:Наивняк. В мае обладателям ОВГЗ будут впаривать бакс в тридорога, в августа тоже. Как тут правильно сказали, никто не даст заработать 17+% годовых нерезидентам.

Вы не рассматриваете вариант , что им дадут заработать ,при этом скубонут с других больше .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48

  Zebra написав:Межбанк тем временем покоряет новые вершины. Вчера выкладывал эту картинку, выложу еще раз для тех кто не пониманиет, что резкого укрепления гривны не может быть априори. Только ситуативное. И всегда идет откат.


Сегодня ведь 15-е... день получки ... не?
У нас получка строго 1-го и 15-го.
И в совдепии было строго 1-го и 15-го.
Только раньше в эти дни бухали немеряно, а сейчас курс доллара на дыбы ставят.
До выходных скупятся. А на следующей неделе обратно сдавать понесут. :?
Версия рабочая, катит?
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:51

Re: Валютный рынок в контексте

У нас упав доллар на 10 копійок 26.30-26.60 http://rulya-bank.com.ua/
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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