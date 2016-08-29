МБ на 14.00 428.74млн сзв 26.2728
Усім вдалого дня!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:12
Re: Валютный рынок в контексте
МБ на 14.00 428.74млн сзв 26.2728
Усім вдалого дня!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:23
Ну кандидатуру Смолия озвучили давно , и гривна как бы демонстрировала свои симпатии укрепляясь несколько месяцев. Я конечно не лезу в их личные отношения - семейная жизнь покажет - но похудевшая в отношении к баксу гривна накануне бракосочетания и выглядела как то лучше, хочется надеяться что не обрастет инфляционным целлюлитом и после оформления отношений.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:28
ЛАД
У широкому розумінні “боротьба з тіньовою економікою” — доволі сумнівна мета.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:32
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:44
Час назад скинул часть по 60 . Для всех приём был 50 . Дальше смотрим.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:46
Re: Валютный рынок в контексте
МБ на 14.30 459.78 млн сзв 26.2720
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48
Вы не рассматриваете вариант , что им дадут заработать ,при этом скубонут с других больше .
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:48
Сегодня ведь 15-е... день получки ... не?
У нас получка строго 1-го и 15-го.
И в совдепии было строго 1-го и 15-го.
Только раньше в эти дни бухали немеряно, а сейчас курс доллара на дыбы ставят.
До выходных скупятся. А на следующей неделе обратно сдавать понесут.
Версия рабочая, катит?
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:51
Re: Валютный рынок в контексте
У нас упав доллар на 10 копійок 26.30-26.60
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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