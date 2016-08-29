Корнеев написав:У нас упав доллар на 10 копійок 26.30-26.60
http://rulya-bank.com.ua/
А у меня на Подоле 26.20-26.40.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:53
А у меня на Подоле 26.20-26.40.
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:53
Хм, це все , чи продовження буде ?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:59
зря ) ищо рано , лично я подожду, хочу 26.80 скину все )
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:06
И я подожду , чтобы скинуть ещё , но пока так .
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:12
Возможно далеко зашли от межбанка , решили тормознуть и немного откатить . Я ждал продолжение банкета до вторника .
*Відправлено з Чату
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