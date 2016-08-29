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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4582458345844585

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:53

  Корнеев написав:У нас упав доллар на 10 копійок 26.30-26.60 http://rulya-bank.com.ua/


А у меня на Подоле 26.20-26.40.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:53

  Корнеев написав:Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?

Хм, це все , чи продовження буде ?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:59

  Перес де Куэльяр написав:Час назад скинул часть по 60 . Для всех приём был 50 . Дальше смотрим.

*Відправлено з Чату

зря ) ищо рано , лично я подожду, хочу 26.80 скину все )
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:06

  vitaliy0734998884 написав:зря ) ищо рано , лично я подожду, хочу 26.80 скину все )

И я подожду , чтобы скинуть ещё , но пока так .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:12

  Корнеев написав:Хм, це все , чи продовження буде ?

Возможно далеко зашли от межбанка , решили тормознуть и немного откатить . Я ждал продолжение банкета до вторника .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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