Корнеев написав:Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?
Хм, це все , чи продовження буде ?
Я вас предупреждал, что в этом году всё будет иначе. Яшка не прост. Он сам в эти игры играет и он же теперь следит за игрой. Стопудово джокер в рукаве. А с августом и столбами осторожнее. Тем более, что в августе Нибиру и её планетный кластер, приближаются к Земле на минимальное расстояние... Наукой доказано, что Земля связана с Нубирой мощной электромагнитной плазматической энергией. https://www.youtube.com/watch?v=0MN8WcZWy44
даже после словоблудия "разведчика" Девя... которое явно не для средних умов, это уже очень жирный тролинг всех и вся планетой нибиру и рен ТВ
Zebra написав:Хорошо таки по 26.10 и 26.30 откупился
Даже если это и правда, то что в этом "хорошего"? Понятно, что дальше курс все равно просядет ниже 26, и если вы не успеете слить "откупленное", то в итоге получится убыток по покупательной способности. При загончиках всегда надо смотреть не на курс продажи в обменках, а на курс покупки. Продажу будут сильно завышать в поисках оленя, которому можно впарить бакс подороже, но вот курс скупки будет такой, чтобы в итоге самому не оказаться оленем. Исходя из курса скупки в обменках и курса МБ - картина вполне ясна, перед нами мелкий загончик
Насчет загона согласен , но таки не мелкий на коротком промежутке. При поддержке «Мамы» ,наличка может улететь за 27+ , чтобы рухнуть снова для скупки доллара на предстоящие выплаты по госдолгу. Чтобы что то упало , надо вначале поднять. Мечтатели по 25 -25.5 пока курят в сторонке , ближе к лету будет видней .