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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4584458545864587>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Руководитель нацбанка обрел независимость
Никогда не верил и не верю в независимость НБУ! Думаю он будет делать так как ему скажут и предполагаю что он погонит никому ненужный вниз и даст серъёзным дядям выйти из овгз с хорошим профитом!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:57

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Тому я зробив по цьому висновок, що вони не зовсім хотіли віддавати мені доляри, а тому щось з доляром та й буде!

Шерлок Холмс нервно курит в сторонке
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:59

Re: Валютный рынок в контексте

А когда все нерезы будут выходить из овзг?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:02

  Captain Obvious написав:А когда все нерезы будут выходить из овзг?

Хороший вопрос. Знал бы прикуп...
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:09

Re: Валютный рынок в контексте

По Киеву отростать начинаем.Возможно была дневная волна , на вечер опять выровняются в сторону спроса.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 15 бер, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:16

Перес де Куэльяр
где отростать, вижу где-то 45-55
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:20

  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр
где отростать, вижу где-то 45-55

Набор падал до 35-40 . Сами же пишите 45/ . Появляются заявки 50/.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:32

  Libo написав:
  Корнеев написав:
  Корнеев написав:Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?

Хм, це все , чи продовження буде ?


Я вас предупреждал, что в этом году всё будет иначе. Яшка не прост. Он сам в эти игры играет и он же теперь следит за игрой. Стопудово джокер в рукаве. А с августом и столбами осторожнее. Тем более, что в августе Нибиру и её планетный кластер, приближаются к Земле на минимальное расстояние...
Наукой доказано, что Земля связана с Нубирой мощной электромагнитной плазматической энергией. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=0MN8WcZWy44
даже после словоблудия "разведчика" Девя... которое явно не для средних умов, это уже очень жирный тролинг всех и вся планетой нибиру и рен ТВ :?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:45

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Хорошо таки по 26.10 и 26.30 откупился

Даже если это и правда, то что в этом "хорошего"? Понятно, что дальше курс все равно просядет ниже 26, и если вы не успеете слить "откупленное", то в итоге получится убыток по покупательной способности. При загончиках всегда надо смотреть не на курс продажи в обменках, а на курс покупки. Продажу будут сильно завышать в поисках оленя, которому можно впарить бакс подороже, но вот курс скупки будет такой, чтобы в итоге самому не оказаться оленем. Исходя из курса скупки в обменках и курса МБ - картина вполне ясна, перед нами мелкий загончик :)

Насчет загона согласен , но таки не мелкий на коротком промежутке. При поддержке «Мамы» ,наличка может улететь за 27+ , чтобы рухнуть снова для скупки доллара на предстоящие выплаты по госдолгу. Чтобы что то упало , надо вначале поднять. Мечтатели по 25 -25.5 пока курят в сторонке , ближе к лету будет видней .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:49

У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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