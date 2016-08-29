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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4584458545864587

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:54

Перес де Куэльяр предпочли гривну потратить на жизнь.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:58

  Перес де Куэльяр написав:У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?

*Відправлено з Чату

С какой целью интересуетесь?
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:58

  Перес де Куэльяр написав:По Киеву отростать начинаем.Возможно была дневная волна , на вечер опять выровняются в сторону спроса.

будет рост , смотрю постоянно на курсы вместе с вами ) :D
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:02

  vitaliy0734998884 написав:
  Перес де Куэльяр написав:По Киеву отростать начинаем.Возможно была дневная волна , на вечер опять выровняются в сторону спроса.

будет рост , смотрю постоянно на курсы вместе с вами ) :D

Да я не против, хотелось бы по 26 в конце месяца в доллар войти и снять «сливки».
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:03

Перес де Куэльяр
Скинул по 26.6
Пошёл на риск
Nazik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 10,29 коп., на торгах четверга потерял 25,39 коп., оказавшись на уровне 26,2727 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 марта с уровней предыдущего закрытия 25,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене - 26,15/26,19 UAH/USD.

С этого момента стартовало достаточно медленное подорожание «американца», который по состоянию на 10.55 оказался на цифре 26,22/26,26 UAH/USD. С 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.11 СКВ поднялась до 26,26/26,28, а спустя 3 минуты цена доллара откатилась отметке 26,25/26,28 UAH/USD. Причина остановки роста – появление на рынке НБУ, который начал долларовые интервенции по запросу наилучшего курса 20-тке уполномоченных банков по цене 26,27 UAH/USD.
Арбитраж НБУ заморозил эти цены «американца» до самого перерыва на обед, до 13.03 Киева.

Суля по всему, регулятору тоже пришлось отлучиться для приема пищи, что тотчас привело к возобновлению роста цен СКВ: к 13.10 до 26,28/26,30, спустя час – к 26,29/26,33 UAH/USD. Затем спрос на доллар пошел на спад, и с 15.15 курс его обосновался на цифре 26,28/26,32 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,28/26,32 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 15 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2727 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,39 с 28,0672 UAH/USD до 26,2727 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 15 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.15 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 15 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, стали «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.

Во-вторых, мы не исключаем, что регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в тех же аукционах Минфина.

В-третьих, финансовые институты страны, воспользовавшись существенной разницей между ценами наличного и безналичного «американца», стали активнее скупать СКВ на более дешевом межбанке, перепродавая ее на дорогой наличный рынок.

Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара сопровождалось признаками относительной стабильности гривневой ликвидности, на которую указало символическое (с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 марта несколько выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, как известно, в четверг остается максимальным приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки были вынуждены продавать на межбанке.

Во-вторых, был расширен круг участников спекуляций более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке. Вместе с ними довольно активно приобретали СКВ нефтетрейдеры.

В-третьих, в торгах межбанка 15-го принял участие регулятор, добавив своими интервенциями дефицитного на моменте доллара и внеся свою лепту в общий рост ликвидности.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:13

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 17.00 516.88 млн сзв 26.2727
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:20

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?

*Відправлено з Чату

С какой целью интересуетесь?

Понять людей , на что делают расчет. Кстати был у валютосов, наблюдал за работой , сделал вывод такой ,что особого движения нет , а цифры только переставляют , вяло как то .
Перес де Куэльяр
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