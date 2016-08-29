Додано: Чет 15 бер, 2018 17:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 10,29 коп., на торгах четверга потерял 25,39 коп., оказавшись на уровне 26,2727 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 марта с уровней предыдущего закрытия 25,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене - 26,15/26,19 UAH/USD.



С этого момента стартовало достаточно медленное подорожание «американца», который по состоянию на 10.55 оказался на цифре 26,22/26,26 UAH/USD. С 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.11 СКВ поднялась до 26,26/26,28, а спустя 3 минуты цена доллара откатилась отметке 26,25/26,28 UAH/USD. Причина остановки роста – появление на рынке НБУ, который начал долларовые интервенции по запросу наилучшего курса 20-тке уполномоченных банков по цене 26,27 UAH/USD.

Арбитраж НБУ заморозил эти цены «американца» до самого перерыва на обед, до 13.03 Киева.



Суля по всему, регулятору тоже пришлось отлучиться для приема пищи, что тотчас привело к возобновлению роста цен СКВ: к 13.10 до 26,28/26,30, спустя час – к 26,29/26,33 UAH/USD. Затем спрос на доллар пошел на спад, и с 15.15 курс его обосновался на цифре 26,28/26,32 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,28/26,32 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 15 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2727 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,39 с 28,0672 UAH/USD до 26,2727 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.15 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, стали «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, мы не исключаем, что регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в тех же аукционах Минфина.



В-третьих, финансовые институты страны, воспользовавшись существенной разницей между ценами наличного и безналичного «американца», стали активнее скупать СКВ на более дешевом межбанке, перепродавая ее на дорогой наличный рынок.



Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара сопровождалось признаками относительной стабильности гривневой ликвидности, на которую указало символическое (с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 марта несколько выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в четверг остается максимальным приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки были вынуждены продавать на межбанке.



Во-вторых, был расширен круг участников спекуляций более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке. Вместе с ними довольно активно приобретали СКВ нефтетрейдеры.



В-третьих, в торгах межбанка 15-го принял участие регулятор, добавив своими интервенциями дефицитного на моменте доллара и внеся свою лепту в общий рост ликвидности.



Дата: 14 марта 2018 г. 17.27



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,45/26,55 UAH/USD (с утра – 26,50/26,65 UAH/USD, к полудню - 26,65/26,80 UAH/USD)

€ – 32,65/32,95 UAH/EUR (с утра – 32,75/33,05 UAH/EUR, к полудню - 33,00/33,30 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,465 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,465 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях преобладания спроса, который в течение дополученной части сессии заставлял наших дилеров поднимать действующие цены, достигшие пополудни внутридневного максимума.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне сохранения доминирования спроса: 26,65/26,80 UAH/USD, евро – 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.

Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась с появлением клиентских оферов. Последние выровняли рынок в баланс спрос/предложение, обеспечив коррекцию действующих цен.



По итогам дня на рынке Днепра равновесие спроса и предложения, благодаря которому обороты, заслужив «твердую четверку», повторили хорошие результаты предыдущей сессии.



Дата: 15 марта 2018 г. на 17.40

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,40/26,53 UAH/USD (с утра 26,10-15/26,17-20 UAH/USD, к полудню 26,65/26,75 UAH/USD)

€ 32,60/32,75 UAH/EUR (с утра 32,60/32,80 UAH/EUR, к полудню 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 марта стартовали в условиях доминирования клиентского спроса и низкой ликвидности состоявшихся сделок.



К полудню это настроение не претерпело изменений на фоне некоторого роста курсов.



К 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,65/26,75 UAH/USD, евро - 32,80-90/33,15-30 UAH/EUR, сопровождаясь сумбурным доминированием спроса.



После обеда на столичном рынке наметился разворот настроения силами появившегося клиентского довольно активного «приноса».

Послеобеденные предложения СКВ окончательно выровняли столичный рынок в в итоговый баланс спрос/предложение и обеспечили прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «твердую четверку», улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 15 марта 2018 г.



17.32 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,40/26,50 UAH/USD (с утра - 26,40/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,50/26,70 UAH/USD)

€ – 32,50/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,60/33,00 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,10 UAH/EUR)

RUB – 0,456/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,465 UAH/RUB, к обеду 0,460/0,468 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях активных телефонных звонков и стопроцентного отсутствия реальных сделок.



В период с 11.30 до 12.50 котировки доллара на рынке города достигли своего апогея (26,70/26,80 UAH/USD), инициировав вскоре коррекцию на фоне появившегося «приноса».



По состоянию на 13.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабилизации немного поднявшихся к указанному часу цен до 26,50/26,70 UAH/USD, евро - 32,70/33,10 UAH/EUR, рубль 0,460/0,465 UAH/RUB.



На моменте установилось равновесие покупок и продаж: запорожские дилеры получают валюту в мелкооптовых количествах от департаментов неторговых операций местных банков, реализуя ее своим клиентам.



После обеда настроение на рынке Запорожья изменилось – здесь клиентские офера стали более агрессивными, обеспечив по итогам дня незначительное преобладание «приноса» при равновесном в целом рынке.



По итогам четверга запорожцы поставили себе же за ликвидность «твердую четверку», как и накануне.



Дата: 15 марта 2018 г. на 17.14

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,45/26,60 UAH/USD (с утра - 26,31/26,69 UAH/USD, к полудню - 26,65/26,95 UAH/USD)

€ – 32,55/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,49/33,18 UAH/EUR, к полудню - 32,60/33,25 UAH/EUR)

RUB 0,457/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,456/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,457/0,467 UAH/RUB)



US

