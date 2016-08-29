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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39
Karp написав: Перес де Куэльяр написав:
Понять людей , на что делают расчет. Кстати был у валютосов, наблюдал за работой , сделал вывод такой ,что особого движения нет , а цифры только переставляют , вяло как то .
наверное от того, что недостаточны колебания для большого движа? на испуг мало кто повелся
пока
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Вчера посты были по экспортерам и ДС вроде намекает на лоббирование «Мамой» роста доллара , возможно опять искуственно затянут на 27+.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:46
Перес де Куэльяр написав:
У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?*Відправлено з Чату
Ви розділяйте "хомячити" валюту і спекулювати.
Вважаю, що 1-му варіанті в будь-який момент якщо долар нижче 26,5 його сміло можна купляти. Теперішнє дорожчання гривні - це тимчасове явище яке у великій мірі пов'язане із накладанням у часі кількох факторів (ріст облікової ставки (керрі трейд), поповнення обігових коштів агровиробників, сезонність і т. п).
Але така дорога гривня - це тимчасове явище. Економіка стагнує. Інфляція не спішить зменшуватись (хоч девальваційний фактор і мінімальний) проте ріст цін та тарифів не зменшується. Плюс популістські рішення перед виборами на носі. Тому гривня не може дуже довго бути дорогою.
В 2-му варіанті профіт можливий тільки на коливаннях. Чим більші коливання тим більший профіт. А вам просто потрібно йти за трендом. Головне відрізнити тренд від корекції. Ви особисто вважаєте вчорашній/сьогоднішній ріст трендом чи корекцією?
А взагалі найкраще рішення - усереднюватись. Багато не виграєш, але ж і не програєш. І спиш спокійно.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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strategbob
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:49
Перес де Куэльяр написав: Karp написав: Перес де Куэльяр написав:
Понять людей , на что делают расчет. Кстати был у валютосов, наблюдал за работой , сделал вывод такой ,что особого движения нет , а цифры только переставляют , вяло как то .
наверное от того, что недостаточны колебания для большого движа? на испуг мало кто повелся
пока
Вчера посты были по экспортерам и ДС вроде намекает на лоббирование «Мамой» роста доллара , возможно опять искуственно затянут на 27+.
вполне. тогда сдам
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:30
Nazik
В спекуляции, что не смогу откупить дешевле
Если будет такая ситуация как сегодня до обеда
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:05
4x4 написав:
читаю, но, в основном, художественную литературу.
Если Ваш ответ из разряда "кизяками побросаться"-я пас, если же - подискутировать, то я не против.
Ок, что не так в моем видении режима currency board?
Даже не собирался бросать фекалии в Вашу сторону.
Можем подискутировать, так сказать, для ясности мысли.
Но к сожалению не имею для этого времени.
Возможно в выходные.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:10
vovan_prm написав: 4x4 написав:
читаю, но, в основном, художественную литературу.
Если Ваш ответ из разряда "кизяками побросаться"-я пас, если же - подискутировать, то я не против.
Ок, что не так в моем видении режима currency board?
Даже не собирался бросать фекалии в Вашу сторону.
Можем подискутировать, так сказать, для ясности мысли.
Но к сожалению не имею для этого времени.
Возможно в выходные.
Ок
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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4x4
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:11
Перес де Куэльяр написав:
искуственно затянут на 27+
Падает искусственно, растет искусственно. И только Алекс знает ЭОК и как на нем устаканиться.
З.ы. А что значит естественное движение , а не искусственное? Что вообще в валюте, курсах и пр. естественного?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:11
Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.
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Trast
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:13
strategbob написав: Перес де Куэльяр написав:
У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?*Відправлено з Чату
Ви розділяйте "хомячити" валюту і спекулювати.
Вважаю, що 1-му варіанті в будь-який момент якщо долар нижче 26,5 його сміло можна купляти. Теперішнє дорожчання гривні - це тимчасове явище яке у великій мірі пов'язане із накладанням у часі кількох факторів (ріст облікової ставки (керрі трейд), поповнення обігових коштів агровиробників, сезонність і т. п).
Але така дорога гривня - це тимчасове явище. Економіка стагнує. Інфляція не спішить зменшуватись (хоч девальваційний фактор і мінімальний) проте ріст цін та тарифів не зменшується. Плюс популістські рішення перед виборами на носі. Тому гривня не може дуже довго бути дорогою.
В 2-му варіанті профіт можливий тільки на коливаннях. Чим більші коливання тим більший профіт. А вам просто потрібно йти за трендом. Головне відрізнити тренд від корекції. Ви особисто вважаєте вчорашній/сьогоднішній ріст трендом чи корекцією?
А взагалі найкраще рішення - усереднюватись. Багато не виграєш, але ж і не програєш. І спиш спокійно.
Хомячить и спекулировать.Считаю отскок временный,а тренд южный ,что ранее писал.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:18
Karp написав:
МБ на 14.00 428.74млн сзв 26.2728
Усім вдалого дня!
Это получается НБУ за 1 день заработал 150 млн грн?????
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