RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4586458745884589>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:39

  Karp написав:
  Перес де Куэльяр написав:Понять людей , на что делают расчет. Кстати был у валютосов, наблюдал за работой , сделал вывод такой ,что особого движения нет , а цифры только переставляют , вяло как то .

наверное от того, что недостаточны колебания для большого движа? на испуг мало кто повелся
пока :D
[/quote]
Вчера посты были по экспортерам и ДС вроде намекает на лоббирование «Мамой» роста доллара , возможно опять искуственно затянут на 27+.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 936
З нами з: 06.01.17
Подякував: 192 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:46

  Перес де Куэльяр написав:У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?

*Відправлено з Чату

Ви розділяйте "хомячити" валюту і спекулювати.
Вважаю, що 1-му варіанті в будь-який момент якщо долар нижче 26,5 його сміло можна купляти. Теперішнє дорожчання гривні - це тимчасове явище яке у великій мірі пов'язане із накладанням у часі кількох факторів (ріст облікової ставки (керрі трейд), поповнення обігових коштів агровиробників, сезонність і т. п).
Але така дорога гривня - це тимчасове явище. Економіка стагнує. Інфляція не спішить зменшуватись (хоч девальваційний фактор і мінімальний) проте ріст цін та тарифів не зменшується. Плюс популістські рішення перед виборами на носі. Тому гривня не може дуже довго бути дорогою.
В 2-му варіанті профіт можливий тільки на коливаннях. Чим більші коливання тим більший профіт. А вам просто потрібно йти за трендом. Головне відрізнити тренд від корекції. Ви особисто вважаєте вчорашній/сьогоднішній ріст трендом чи корекцією?
А взагалі найкраще рішення - усереднюватись. Багато не виграєш, але ж і не програєш. І спиш спокійно.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 407
З нами з: 23.01.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:49

  Перес де Куэльяр написав:
  Karp написав:
  Перес де Куэльяр написав:Понять людей , на что делают расчет. Кстати был у валютосов, наблюдал за работой , сделал вывод такой ,что особого движения нет , а цифры только переставляют , вяло как то .

наверное от того, что недостаточны колебания для большого движа? на испуг мало кто повелся
пока :D

Вчера посты были по экспортерам и ДС вроде намекает на лоббирование «Мамой» роста доллара , возможно опять искуственно затянут на 27+.
вполне. тогда сдам 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1766
З нами з: 22.03.10
Подякував: 333 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:30

Nazik
В спекуляции, что не смогу откупить дешевле
Если будет такая ситуация как сегодня до обеда
Nazik
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.02.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:05

  4x4 написав::) читаю, но, в основном, художественную литературу.
Если Ваш ответ из разряда "кизяками побросаться"-я пас, если же - подискутировать, то я не против.
Ок, что не так в моем видении режима currency board?

Даже не собирался бросать фекалии в Вашу сторону.
Можем подискутировать, так сказать, для ясности мысли.
Но к сожалению не имею для этого времени.
Возможно в выходные.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 09.09.14
Подякував: 517 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:10

  vovan_prm написав:
  4x4 написав::) читаю, но, в основном, художественную литературу.
Если Ваш ответ из разряда "кизяками побросаться"-я пас, если же - подискутировать, то я не против.
Ок, что не так в моем видении режима currency board?

Даже не собирался бросать фекалии в Вашу сторону.
Можем подискутировать, так сказать, для ясности мысли.
Но к сожалению не имею для этого времени.
Возможно в выходные.

Ок
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
Повідомлень: 67
З нами з: 25.05.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:11

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:искуственно затянут на 27+
Падает искусственно, растет искусственно. И только Алекс знает ЭОК и как на нем устаканиться.
З.ы. А что значит естественное движение , а не искусственное? Что вообще в валюте, курсах и пр. естественного?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
Повідомлень: 11318
З нами з: 06.03.09
Подякував: 2230 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:11

Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.
Trast
 
Повідомлень: 3
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:13

  strategbob написав:
  Перес де Куэльяр написав:У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?

*Відправлено з Чату

Ви розділяйте "хомячити" валюту і спекулювати.
Вважаю, що 1-му варіанті в будь-який момент якщо долар нижче 26,5 його сміло можна купляти. Теперішнє дорожчання гривні - це тимчасове явище яке у великій мірі пов'язане із накладанням у часі кількох факторів (ріст облікової ставки (керрі трейд), поповнення обігових коштів агровиробників, сезонність і т. п).
Але така дорога гривня - це тимчасове явище. Економіка стагнує. Інфляція не спішить зменшуватись (хоч девальваційний фактор і мінімальний) проте ріст цін та тарифів не зменшується. Плюс популістські рішення перед виборами на носі. Тому гривня не може дуже довго бути дорогою.
В 2-му варіанті профіт можливий тільки на коливаннях. Чим більші коливання тим більший профіт. А вам просто потрібно йти за трендом. Головне відрізнити тренд від корекції. Ви особисто вважаєте вчорашній/сьогоднішній ріст трендом чи корекцією?
А взагалі найкраще рішення - усереднюватись. Багато не виграєш, але ж і не програєш. І спиш спокійно.
Хомячить и спекулировать.Считаю отскок временный,а тренд южный ,что ранее писал.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 936
З нами з: 06.01.17
Подякував: 192 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:18

  Karp написав:МБ на 14.00 428.74млн сзв 26.2728
Усім вдалого дня!

Это получается НБУ за 1 день заработал 150 млн грн?????
Kravec_5
 
Повідомлень: 64
З нами з: 24.11.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4586458745884589>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Google Feedfetcher, strategbob, Vitaka і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1065, 1066, 1067
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10669 1122376
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 19:55
killerbean
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6087 1293538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 18:41
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34799
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2000)
15.03.2018 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.