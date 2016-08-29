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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4586458745884589

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:26

  Перес де Куэльяр написав:У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?

*Відправлено з Чату

Я :oops: Каждый день .И себе и людям. :mrgreen:
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:32

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?

*Відправлено з Чату

Я :oops: Каждый день .И себе и людям. :mrgreen:
Я так понял Вы и туда, и сюда.Да по несколько раз в день. :roll:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:45

  Kravec_5 написав:
  Karp написав:МБ на 14.00 428.74млн сзв 26.2728
Усім вдалого дня!

Это получается НБУ за 1 день заработал 150 млн грн?????

А у вас что, есть даные сколько сегодня НБУ продал? И какую именно откупленную часть продавал?
Doctor
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