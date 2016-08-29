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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 бер, 2018 19:26
Перес де Куэльяр написав:
У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?*Відправлено з Чату
Я
Каждый день .И себе и людям.
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bugalter
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:32
bugalter написав: Перес де Куэльяр написав:
У меня вопрос ; Есть кто вчера, сегодня откупал доллар?*Відправлено з Чату
Я
Каждый день .И себе и людям.
Я так понял Вы и туда, и сюда.Да по несколько раз в день.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 15 бер, 2018 19:45
Kravec_5 написав: Karp написав:
МБ на 14.00 428.74млн сзв 26.2728
Усім вдалого дня!
Это получается НБУ за 1 день заработал 150 млн грн?????
А у вас что, есть даные сколько сегодня НБУ продал? И какую именно откупленную часть продавал?
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Doctor
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