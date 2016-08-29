Додано: Чет 15 бер, 2018 21:17

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в среду относительно доллара на 10,29 коп., на торгах четверга потерял 25,39 коп., оказавшись на уровне 26,2727 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 15 марта с уровней предыдущего закрытия 26,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене - 26,15/26,19 UAH/USD.



С этого момента стартовало достаточно медленное подорожание «американца», который по состоянию на 10.55 оказался на цифре 26,22/26,26 UAH/USD. С 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.11 СКВ поднялась до 26,26/26,28, а спустя 3 минуты цена доллара откатилась отметке 26,25/26,28 UAH/USD. Причина остановки роста – появление на рынке НБУ, который начал долларовые интервенции по запросу наилучшего курса 20-тке уполномоченных банков по цене 26,27 UAH/USD.

Арбитраж НБУ заморозил эти цены «американца» до самого перерыва на обед, до 13.03 Киева.



Суля по всему, регулятору тоже пришлось отлучиться для приема пищи, что тотчас привело к возобновлению роста цен СКВ: к 13.10 до 26,28/26,30, спустя час – к 26,29/26,33 UAH/USD. Затем спрос на доллар пошел на спад, и с 15.15 курс его обосновался на цифре 26,28/26,32 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,28/26,32 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 15 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2727 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,39 с 28,0672 UAH/USD до 26,2727 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.15 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, стали «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, мы не исключаем, что регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в тех же аукционах Минфина.



В-третьих, финансовые институты страны, воспользовавшись существенной разницей между ценами наличного и безналичного «американца», стали активнее скупать СКВ на более дешевом межбанке, перепродавая ее на дорогой наличный рынок.



Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара сопровождалось признаками относительной стабильности гривневой ликвидности, на которую указало символическое (с уровня 49 833,2 млн. грн. к отметке 49 822,8 млн. грн.) снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 15 марта несколько выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в четверг остается максимальным приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки были вынуждены продавать на межбанке.



Во-вторых, был расширен круг участников спекуляций более дешевой безналичной СКВ на дорогом наличном рынке. Вместе с ними довольно активно приобретали СКВ нефтетрейдеры.



В-третьих, в торгах межбанка 15-го принял участие регулятор, добавив своими интервенциями дефицитного на моменте доллара и внеся свою лепту в общий рост ликвидности, расставшись с $58,0 млн. своих резервов.











Торги 15 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику. В течение первой половины четверга наличная валюта динамично росла в цене, реагируя на клиентский спрос и «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала. К полудню цена наличного «американца» достигла своего внутридневного апогея и начала снижаться, сопровождаясь ростом оферов СКВ.



Этим сюжетом наличный рынок обязан щедрости регулятора, который не поскупился на торгах валютного межбанка, проведя в несколько приемов долларовую интервенцию общим объемом $58,0 млн. Полагаю, эта сумма транзитом через департаменты неторговых операций коммерческих банков, скупавших более дешевую СКВ на межбанке, отправилась на наличный рынок, ликвидируя тамошний дефицит доллара.



Несколько забегая вперед, укажем на реализацию прогноза из предыдущего обзора, где мы предполагали установление на наличном рынке относительной стабильности на более высоком, чем по итогам предыдущей (13 марта) сессии, уровне.



Практически все наличные рынки вышеприведенных населенных пунктов в течение четверга реализовали фрагмент пресловутой «курсовой пилы» с «алгоритмом» «два шага вверх – столько же вниз», вернувшись к исходу сессии на уровни открытия.



Думаю, за подобное возвращение на исходные позиции цен наличного доллара следует благодарить неоднократно упоминаемый на этих страницах курсовой зазор между наличным и безналичным долларами, позволивший оперативно организовать переток более дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок.



Был еще один «виновник» этого возвращения курса наличного «американца» на прежние уровни.



В отличие от предыдущих случаев подобной динамики, 15-го были новые «нюансы». Мы неоднократно подчеркивали независимость наличного «неформального» рынка от регулятора. На сей раз НБУ своей щедростью оказал влияние на сюжет торгов наличной «зеленью» при посредничестве профильных департаментов коммерческих банков, которые, разумеется, на этом перетоке тоже «заработали копеечку».



Итак, в течение четверга биды наличного «неформального» доллара либо потеряли 5,0 коп. (рынок Днепра), либо не изменились (Киев, Запорожье, Одесса и Крыжополь) или прибавили 14,0 коп. (Харьков). Позиция «предложение» в течение четверга потеряла 5,0-10,0 коп. (лидировали в откате рынки Днепра и Запорожья).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии «биды» наличного «американца» не изменились, офера либо выросли на 3,0 коп. (Киев), либо не изменились (Харьков, Одесса, Крыжополь), либо потеряли 5,0 коп. (Днепр, Запорожье).



Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию 15-го в равновесии покупок и продаж, что позволило им сохранить, как минимум, итоговую ликвидность на приличном уровне предыдущей сессии. Столичные валютчики похвалились улучшением показателей среды.



Таким образом, наличный рынок, продемонстрировав в течение четверга ассортимент настроений, вернулся при опосредованной поддержке «нежадного» на сей раз Нацбанка, на уровни цен открытия.

Послеобеденное доминирование «приноса», львиную долю которого составляли департаменты неторговых операций коммбанков, выровняли рынки вышеперечисленных городов в итоговое равновесие покупок и продаж.

Констатировав при этом вхождение наличного рынка в полосу относительной стабильности.



Впрочем, по порядку.



Торги 15 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,45/26,55 UAH/USD, евро – 32,65/32,95 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,465 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях преобладания клиентского спроса на доллар, заставившего местных безотлагательно приступить к ценовым ревизиям. Курсы доллара до полудня в розничном сегменте Днепра динамично росли, достигнув пополудни своего внутридневного максимума.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро выросли на фоне сохранения доминирования спроса: 26,65/26,80 UAH/USD, евро – 33,00/33,30 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.

Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась с появлением клиентских оферов. Последние выровняли рынок в баланс спрос/предложение, обеспечив коррекцию действующих цен, вернувшихся на уровни открытия.



По итогам дня на рынке Днепра равновесие спроса и предложения, благодаря которому обороты, заслужив «четверку с плюсом», повторили «очень хорошие» результаты предыдущей сессии.



В течение четверга биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли5,0 коп., офера стали ниже 10,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,45/26,55 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня на фоне доминирования клиентского спроса, заставившего оптовиков поднимать действующие цены. Последние к полудню достигли своего апогея, вскоре начав снижение под давлением нарастающего предложения СКВ как со стороны клиентов, так и департаментов неторговых операций коммбанков.



В результате котировки наличного оптового доллара в Днепре вернулись, по сути, на уровни открытия и даже немного ниже. Установившееся, благодаря послеобеденному доминированию «приноса» итоговое равновесие покупок и продаж оптовых партий «американца» сохранило обороты на уровне предыдущей сессии, заслужив «твердую четверку».



На протяжении 15 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 14 марта биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 марта уровнями 32,65/32,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные потерю бидов и оферов.



Заметим, что к 12.30 котировки наличного евро «по-днепровски» достигли своего внутридневного максимума: 33,00/33,30 UAH/EUR.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 15 марта, приходилось радикально менять стратегию: до полудня под напором агрессивного спроса поднимать действующие цены, а после обеда, реагируя на клиентский «принос», дисконтировать их, небезуспешно стараясь при этом сохранить равновесие покупок и продаж.



Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание пребывавшей в состоянии коррекции на протяжении украинской сессии паре евро-доллар на мировом валютном рынке.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2374 к отметке $1,2320 констатировав внутридневное его снижение на заметные 54 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня, не забывая при этом об известном дефиците наличного евро «в степях Украины».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 15 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2365, пара евро-доллар инициировала краткое ралли, вознесшее ее около 03.00 Киева ко внутридневному максимуму ($1,2380), ближайшие окрестности которого пара не покидала до 07.50 Киева, инициировав с этого часа динамичное снижение. Коррекция проходила достаточно гладко, без особых отскоков и периодов стабильности. Лишь около 16.00 снижение замедлилось, а пара предприняла попытку отскока. Попытка оказалась неудачной, и после касания локального максимума ($1,2345 около 17.00 Киева), пара возобновила снижение, оказавшись к 18.45 на локальном минимуме ($1,2313). «Реабилитационное» ралли, затеянное евро с этого часа выглядело «неубедительно», и после формирования «шипа» ($1,2335 около 20.00 Киева), пара евро-доллар упала к $1,2309 по состоянию на 20.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.





Курс доллара к евро и иене не демонстрирует единой динамики в четверг днем, иена поддерживается опасениями рынка на новостях из США по торговой политике.



По состоянию на 12.10 Киева курс евро к доллару снижался до $1,2365 за евро с $1,2367 на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до ¥105,91 за доллар со ¥106,31 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06% - до 89,76 пункта.



Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен $30 миллиардам. Эти новости поддержали курс иены к доллару.



Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон попросил Пекин разработать план на год по сокращению торгового дефицита с США на $100 миллиардов. Переговоры по этому вопросу состоялись во время визита в США члена политбюро ЦК КПК, главного экономического советника председателя КНР Си Цзиньпина Лю Хэ. При этом президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что власти США попросили КНР составить план по сокращению дефицита лишь на $1 миллиард.



«Когда дело доходит до политики США, до сих пор остается неопределенность, которая ограничивает склонность к риску и поддерживает спрос на иену», - таково мнение валютного стратега Credit Agricole Мануэля Оливери.



Позднее в четверг инвесторы ожидают статистику по рынку труда США. Министерство труда обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 марта. Аналитики ожидают снижения показателя на 1 тысячу по сравнению с показателем предыдущей недели - до 230 тысяч.



Для дальнейшего понимания сюжета пары евро-доллар обратимся к адептам технического анализа, которые оказались «сдержанными пессимистами» в отношении пары евро-доллар, считая, что пара евро-доллар теперь может упасть в район уровня $1,2275.



Пара евро-доллар продолжает колебаться в границах диапазона февраля - начала марта $1,2155-1,2550.



Двухмесячная линия сопротивления на $1,2407 спровоцировала неудачу «быков», и 55-дневное скользящее среднее значение на $1,2275 теперь будет притягивать «медведей».



Ниже находится область $1,2165/55, состоящая из минимумов середины января и нынешних мартовских минимумов. Над максимумом этой недели на $1,2413 находится текущий мартовский максимум $1,2447. Если уровень $1,2447 будет превышен, январский и февральский максимумы в $1,2538/56 вернутся в центр внимания покупателей.



Выше линии сопротивления 2008-2018 гг. на уровне $1,2651 находится $1,3190, 50%-ный уровень коррекции падения с пика 2008 года.



Таким образом, европейская валюта против доллара продолжает котироваться ниже цифры $1,24.



По итогам среды продавцы евро оказались гораздо активнее покупателей, что можно объяснить выступлением главы ЕЦБ Марио Драги. Мало кто сомневался, что риторика Драги претерпит какие-то изменения и вместо того, чтобы подчеркнуть важность продолжения мягкой экономической политики, он намекнет на ее потенциальное ужесточение. В итоге, глава европейского регулятора не разочаровал. По его словам, «программа количественного смягчения будет действовать ровно столько сколько инфляция остается подавленной», а «ключевым условием потенциального выхода из нее является стабильный рост инфляционных ожиданий».



Стоит отметить, что, если бы не распродажи доллара, ставшие следствием роста политической неопределенности из-за кадровых перестановок в Белом Доме, а также риска введения новых импортных тарифов со стороны США, нисходящая динамика евровалюты была бы более очевидной.



Учитывая обсуждаемую на рынке информацию, что новый пакет импортных пошлин может коснуться Китая и быть принят уже на следующей неделе, перспективной стратегией может стать продажа евро на коррекции.

При этом гуру рекомендуют размещать ордера выше сопротивления $1,24. Продажа евро выше этой планки позволит нейтрализовать последствия краткосрочного «бычьего» ралли евро, основанного на локальной слабости доллара перед значительным его укреплением на монетарных новостях от FOMC Федрезерва США 21 марта.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,65/32,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 15 марта ни по



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,465 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по понизившемуся с закрытия среды на 5,0 коп. спросу и не претерпевшему изменений предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 марта по спросу и по предложению не изменились.



Как и накануне, основными «бычьими» драйверами на рынке безналичного доллара оставались «жадные» экспортеры, «непатриотично» придерживавшие доллар на межбанке и ограничиваясь «обязательным минимумом» продаж в расчете на пролонгацию текущего роста цены «американца», а также коммбанки, возобновившие переток все еще более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок, формируя дополнительный спрос на безналичную «зелень».



Пока рентабельность перетока СКВ с межбанка на «наличку» будет высокой, «бычий» тренд на межбанке в секторе доллара будет поддерживаться спросом со стороны департаментов неторговых операций финансовых институтов.



Вступивший в игру регулятор с долларовыми интервенциями сделал американскую СКВ

«общедоступной». В первую очередь на наличном рынке, куда, собственно, перетекала значительная часть приобретенной по более дешевой цене СКВ.

Настроение на наличном рынке после обеда из-за долларового изобилия «перевернулось», одновременно уронив тамошние цены с полуденного максимума к уровням открытия.



Таким образом, на наличный рынок пришла стабилизация на более высоких, чем закрытие вторника, ценовых уровнях после установления равновесия покупок и продаж на наличном рынке.

Как мы указывали в предыдущем обзоре, первые признаки этой тенденции появились на рынке Запорожья. Собственно, это «равновесие» оказалось секретом Полишинеля, характерное для большинства регионов страны, где дилеры местных наличных рынков, подобно супермаркетам, получают оптовые партии «товара» по оптовым же ценам, пуская затем «товар» в розницу с определенной торговой «наценкой».



Отказ клиентов приобретать наличную СКВ по завышенному курсу станет первым признаком вхождения обеих ветвей украинского валютного рынка в период относительной стабильности. Если на межбанке «перегибы роста» гасятся долларовыми интервенциями и «просьбами» НБУ, на наличном рынке за «боковик» голосует клиент своим участием в валютообменных процессах.



Хотя, повторимся, именно в этот четверг своими долларовыми интервенциями на межбанке НБУ при посредничестве департаментов неторговых операций коммерческих банков оказал значительное влияние на наличный «неформальный» рынок.

Стабилизация на котором, кстати, должна свести на нет пресловутый переток дешевой СКВ с межбанка на наличный рынок. А это в свою очередь должно снизить давление спроса на доллар со стороны кураторов перетока, профильных департаментов коммбанков. С известными последствиями для рынка «зеленого» безнала, которому, похоже, также «светит» боковой тренд.



Рисками для подобного варианта дальнейшего сценария валютного рынка будет начало сезона репатриации дивидендов нерезидентами или компенсации НДС Казначейством. Последнее, впрочем, грозит межбанку нескоро.



US