Перес де Куэльяр написав: Почему тренд на юг исчерпан ? Я считаю , чтобы в рамках приличия нужно сходить и на 25.5 в летние месяцы, сейчас ситуация отскока , чтобы в скором времени спустится в долины . Боковик не выгоден «Маме» , только «качели» в условном коридоре дают НБУ возможность пополнения валютных резервов . Год будет «веселый» и расслабится не дадут , пока нет договоренностей с МВФ.
НБУ не "барига". Принаймні він довів це в останній час послідовністю своїх дій. Поповнення валютних резервів - не ціль. Для того щоб сходити на 25,5 потрібен серйозний драйвер. Якби НБУ поставив собі за ціль поповнення резервів, ми би вже давно коливались в діапазоні від 24 до 30. В теперішніх умовах боковик - це все, що між 26 та 27 грн/дол. Можливо помиляюсь, але це моя точка зору.
Перес де Куэльяр написав:...... Почему тренд на юг исчерпан ? Я считаю , чтобы в рамках приличия нужно сходить и на 25.5 в летние месяцы, сейчас ситуация отскока , чтобы в скором времени спустится в долины . Боковик не выгоден «Маме» , только «качели» в условном коридоре дают НБУ возможность пополнения валютных резервов . Год будет «веселый» и расслабится не дадут , пока нет договоренностей с МВФ.
"В рамках приличия" как раз на 25,5 сходить не нужно. Учитывая, что минимум прошлого года был 25,44, в этом году из-за ухудшения условий не должны бы идти заметно ниже 26, так что вполне возможно, что минимум этого года на 25,92 мы уже увидели. Для качания "в условном коридоре" спускаться ниже не обязательно, "качаться" можно и выше.
P.s. Написанное вовсе не исключает возможность сходить и на 25,5. Всё будет зависеть от "логики" Мамы-Папы. Захотят, могут и поразвлекаться. Но для экономики это будет плохо.
Trast написав:Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.
Тут как посмотреть. Отлистал до воскресенья 11 марта что б посмотреть кто же ванговал рост. Читаю 3 форума - финансы, минфин, курс (не платный). Все в молоко, если не брать тех, кто постоянно топит за рост, то есть они как поломанные часы должны были угадать когда-то, но таких (как в одну так и в другую сторону) не учитываем в силу их заангажированности и неспособности трезво оценить ситуацию. Так вот, что интересно - сообщение во вторник 13 марта в 10 часов
bub-har написав:Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты !Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25!
Получается какой-то "Сніданок" с двумя левыми персонажами (пересичным с семками и экспертом, который где-то взял инфу за выплаты в апреле ) 13 марта в 6-37 уже знал, что будет расти. Кстати, видео выложили еще 12 марта. Операторы наличного рынка скажите был ли ажиотаж в понедельник ? Потому как еще во вторник НБУ выходил на межбанк с аукционом по выкупу. Даже Перес, который "в теме" рост увидел 13-го в 11-40
Перес де Куэльяр написав:Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок.
strategbob написав:................. НБУ не "барига". Принаймні він довів це в останній час послідовністю своїх дій. Поповнення валютних резервів - не ціль. ......
Почему? На основе чего такие выводы? Лично я пришёл к прямо противоположным.
Колись, давно, в школі на уроках геометрії, мене вчили доводити теореми від протилежного. От на основі такого методу і пишу, що НБУ не "барига". Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом.
Перес де Куэльяр написав: Почему тренд на юг исчерпан ? Я считаю , чтобы в рамках приличия нужно сходить и на 25.5 в летние месяцы, сейчас ситуация отскока , чтобы в скором времени спустится в долины . Боковик не выгоден «Маме» , только «качели» в условном коридоре дают НБУ возможность пополнения валютных резервов . Год будет «веселый» и расслабится не дадут , пока нет договоренностей с МВФ.
НБУ не "барига". Принаймні він довів це в останній час послідовністю своїх дій. Поповнення валютних резервів - не ціль. Для того щоб сходити на 25,5 потрібен серйозний драйвер. Якби НБУ поставив собі за ціль поповнення резервів, ми би вже давно коливались в діапазоні від 24 до 30. В теперішніх умовах боковик - це все, що між 26 та 27 грн/дол. Можливо помиляюсь, але це моя точка зору.
Как по мне ,то я считаю НБУ и есть главный "барыга",как пример , четыре дня назад наклонять банки сливать валюту по 25.8,а сегодня им продавать по 26.27 .Все загоны и обвалы могли бы пресекать в зародыше,но тогда не будет заработка у "Мамы",ну не "барыга".В условиях, что нужно для погашения долгов страны валюта,при мизерных ЗВР,мы видим "качели" не по сезону.А колебания от 24-30 опасны тем .что особо не "накосит".а больше навредит и не дай бог паника ,крыть просто нечем.Вот и действует в безопасном коридоре для весны 26-27.а ближе к лету немного перестроится на снижение.
buratinyo ......... Не соглашусь, ДС. По моему, события вчерашние и сегодняшние говорят о том, что вечера станут для банковских работников более спокойными. Гонтареву - главного вредителя для украинской банковской системы, наконец-то убрали. Следовательно угрозы отбора лицензий у оставшихся банков по надуманным причинам более нет. Это значит, что вечера будут уже добрее.
Гонтаревой нет уже скоро год, и было понятно, что она уже не вернётся, так что вчера-сегодня в этом смысле ничего не изменилось.
По торту весом 850 г ничего нового "Рошен" не изобрёл. Такой метод уже давно освоен на бутылках молока и подсолн. масла.