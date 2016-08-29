Додано: Чет 15 бер, 2018 22:23

Trast написав: Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет. Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.

bub-har написав: Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты !Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25! Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты!Вот ссылкаМожет кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25!

Перес де Куэльяр написав: Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок. Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок.

Тут как посмотреть. Отлистал до воскресенья 11 марта что б посмотреть кто же ванговал рост. Читаю 3 форума - финансы, минфин, курс (не платный). Все в молоко, если не брать тех, кто постоянно топит за рост, то есть они как поломанные часы должны были угадать когда-то, но таких (как в одну так и в другую сторону) не учитываем в силу их заангажированности и неспособности трезво оценить ситуацию. Так вот, что интересно - сообщение во вторник 13 марта в 10 часовПолучается какой-то "Сніданок" с двумя левыми персонажами (пересичным с семками и экспертом, который где-то взял инфу за выплаты в апреле) 13 марта в 6-37 уже знал, что будет расти. Кстати, видео выложили еще 12 марта.Операторы наличного рынка скажите был ли ажиотаж в понедельник ? Потому как еще во вторник НБУ выходил на межбанк с аукционом по выкупу. Даже Перес, который "в теме"рост увидел 13-го в 11-40А ВЫ говорите не читать форум....