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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4589459045914592>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:34

  strategbob написав:..........
Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом.

Куди ж ще краще - з 28,87 до 25,92 менше ніж за 2 місяці! Взимку!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:37

  Игорь написав:
  Trast написав:Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.

Тут как посмотреть. Отлистал до воскресенья 11 марта что б посмотреть кто же ванговал рост. Читаю 3 форума - финансы, минфин, курс (не платный). Все в молоко, если не брать тех, кто постоянно топит за рост, то есть они как поломанные часы должны были угадать когда-то, но таких (как в одну так и в другую сторону) не учитываем в силу их заангажированности и неспособности трезво оценить ситуацию. Так вот, что интересно - сообщение во вторник 13 марта в 10 часов
  bub-har написав:Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты :shock: !Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25!

Получается какой-то "Сніданок" с двумя левыми персонажами (пересичным с семками и экспертом, который где-то взял инфу за выплаты в апреле :mrgreen: ) 13 марта в 6-37 уже знал, что будет расти. Кстати, видео выложили еще 12 марта.
Операторы наличного рынка скажите был ли ажиотаж в понедельник ? Потому как еще во вторник НБУ выходил на межбанк с аукционом по выкупу. Даже Перес, который "в теме" :mrgreen: рост увидел 13-го в 11-40
  Перес де Куэльяр написав:Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок.

А ВЫ говорите не читать форум :mrgreen: ....


Я не совсем постоянно топлю за рост, быстрее за объективность, вот пост-ответ

Сообщение Добавлено: Пн 12 мар, 2018 17:01
Артём писал(а):
Есть смысл сливать по 25,90 в надежде откупить по 25,50? У кого какие мысли?

Я очень противник теханализа применительно к гривнадоллар, но есть правило - когда график становится вертикальным, то это признак скорой смены тренда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:41

Перес де Куэльяр

А колебания от 24-30 опасны тем .что особо не "накосит".а больше навредит и не дай бог паника ,крыть просто нечем.

Конечно, очень согласен.Паника может расшевелить выход из огромного навеса овгз и депозитов.Покрыть даже мелкую долю будет невозможно.Собственно нереальный курс на том и держится, что огромные гривневые средства стерилизованы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:43

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошо, что на днях успел затариться баксом по 26,4. Теперь думаю будет только вверх. Может до выборов и удержат курс под 30, если мвф поможет, а дальше думаю увидем 31 и выше.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:48

  ЛАД написав:
  strategbob написав:..........
Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом.

Куди ж ще краще - з 28,87 до 25,92 менше ніж за 2 місяці! Взимку!

Шановний, не взимку, а в кінці зими - на початку весни. Це важливо!
Але ж всі, хто постійно читає цей форум, були готові до цього. Всі мають статистику минулих років. Всі читають форум. Я особисто поставив для себе часові рамки для переходу в гривню - 17-24 січня. Встиг скинути євро, а по долару жадність і відрядження залишили мене в спостерігачах. Тепер трохи жаба давить.
Так, я із вами згідний, що курс дуже сильно просів, але погодьтесь, що в середині січня ніхто навіть і подумати не зміг, що облікова ставка в березні буде 17%. Тому через цей фактор гривня так і зміцнилась. Ну і напевне вже потрібно помалу привикати, що валютне таргетування - це коливання валюти в певних, доволі невеликих межах. Для прикладу коливання в +/- 5/7/10%, в абсолютних цифрах це +/- 1,3/1,8/2,5 грн.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:51

Шутка их Дизель-шоу:
- Какая валюта самая нестабильная?
- Доллар!
- ?
- Ну всё время слышно - то 25, то 28, то 27. Жутко нестабильная!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:54

  Vitl написав:Я не совсем постоянно топлю за рост, быстрее за объективность, вот пост-ответ

Сообщение Добавлено: Пн 12 мар, 2018 17:01
Артём писал(а):
Есть смысл сливать по 25,90 в надежде откупить по 25,50? У кого какие мысли?

Я очень противник теханализа применительно к гривнадоллар, но есть правило - когда график становится вертикальным, то это признак скорой смены тренда.

Я Вас не имел в виду, сам на 99% в $, но справедливости ради "признак скорой смены тренда" это не = готовь кеды на завтра.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:59

strategbob
Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому.
А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткі
терміни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:03

  Игорь написав:
  Vitl написав:Я не совсем постоянно топлю за рост, быстрее за объективность, вот пост-ответ

Сообщение Добавлено: Пн 12 мар, 2018 17:01
Артём писал(а):
Есть смысл сливать по 25,90 в надежде откупить по 25,50? У кого какие мысли?

Я очень противник теханализа применительно к гривнадоллар, но есть правило - когда график становится вертикальным, то это признак скорой смены тренда.

Я Вас не имел в виду, сам на 99% в $, но справедливости ради "признак скорой смены тренда" это не = готовь кеды на завтра.


Так насчёт завтра только нбу может точно сказать, какой курс он поставит.А мы помнится в тот же день кстати поставили вопрос откупа(те же кеды) и я запостил юнекс с курсом 25,99 на продажу.Собственно ничего не пытаюсь доказать лично в свою пользу, но хочу сказать что информация по развороту присутствовала.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:08

  ЛАД написав:
Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому.
А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткі
терміни.

Ну +/- 2,5 грн. (+/-10%) я мав на увазі річні коливання. Те що вони стали двохмісячними це дійсно трохи занадто. Але як я вже писав - це має пояснення в рості облікової ставки.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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