Trast написав:Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.
Тут как посмотреть. Отлистал до воскресенья 11 марта что б посмотреть кто же ванговал рост. Читаю 3 форума - финансы, минфин, курс (не платный). Все в молоко, если не брать тех, кто постоянно топит за рост, то есть они как поломанные часы должны были угадать когда-то, но таких (как в одну так и в другую сторону) не учитываем в силу их заангажированности и неспособности трезво оценить ситуацию. Так вот, что интересно - сообщение во вторник 13 марта в 10 часов
bub-har написав:Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты !Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25!
Получается какой-то "Сніданок" с двумя левыми персонажами (пересичным с семками и экспертом, который где-то взял инфу за выплаты в апреле ) 13 марта в 6-37 уже знал, что будет расти. Кстати, видео выложили еще 12 марта. Операторы наличного рынка скажите был ли ажиотаж в понедельник ? Потому как еще во вторник НБУ выходил на межбанк с аукционом по выкупу. Даже Перес, который "в теме" рост увидел 13-го в 11-40
Перес де Куэльяр написав:Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок.
А ВЫ говорите не читать форум ....
Я не совсем постоянно топлю за рост, быстрее за объективность, вот пост-ответ
Сообщение Добавлено: Пн 12 мар, 2018 17:01 Артём писал(а): Есть смысл сливать по 25,90 в надежде откупить по 25,50? У кого какие мысли?
Я очень противник теханализа применительно к гривнадоллар, но есть правило - когда график становится вертикальным, то это признак скорой смены тренда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
А колебания от 24-30 опасны тем .что особо не "накосит".а больше навредит и не дай бог паника ,крыть просто нечем.
Конечно, очень согласен.Паника может расшевелить выход из огромного навеса овгз и депозитов.Покрыть даже мелкую долю будет невозможно.Собственно нереальный курс на том и держится, что огромные гривневые средства стерилизованы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
strategbob написав:.......... Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом.
Куди ж ще краще - з 28,87 до 25,92 менше ніж за 2 місяці! Взимку!
Шановний, не взимку, а в кінці зими - на початку весни. Це важливо! Але ж всі, хто постійно читає цей форум, були готові до цього. Всі мають статистику минулих років. Всі читають форум. Я особисто поставив для себе часові рамки для переходу в гривню - 17-24 січня. Встиг скинути євро, а по долару жадність і відрядження залишили мене в спостерігачах. Тепер трохи жаба давить. Так, я із вами згідний, що курс дуже сильно просів, але погодьтесь, що в середині січня ніхто навіть і подумати не зміг, що облікова ставка в березні буде 17%. Тому через цей фактор гривня так і зміцнилась. Ну і напевне вже потрібно помалу привикати, що валютне таргетування - це коливання валюти в певних, доволі невеликих межах. Для прикладу коливання в +/- 5/7/10%, в абсолютних цифрах це +/- 1,3/1,8/2,5 грн.
strategbob Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому. А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткі терміни.
Vitl написав:Я не совсем постоянно топлю за рост, быстрее за объективность, вот пост-ответ
Сообщение Добавлено: Пн 12 мар, 2018 17:01 Артём писал(а): Есть смысл сливать по 25,90 в надежде откупить по 25,50? У кого какие мысли?
Я очень противник теханализа применительно к гривнадоллар, но есть правило - когда график становится вертикальным, то это признак скорой смены тренда.
Я Вас не имел в виду, сам на 99% в $, но справедливости ради "признак скорой смены тренда" это не = готовь кеды на завтра.
Так насчёт завтра только нбу может точно сказать, какой курс он поставит.А мы помнится в тот же день кстати поставили вопрос откупа(те же кеды) и я запостил юнекс с курсом 25,99 на продажу.Собственно ничего не пытаюсь доказать лично в свою пользу, но хочу сказать что информация по развороту присутствовала.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав: Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому. А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткі терміни.
Ну +/- 2,5 грн. (+/-10%) я мав на увазі річні коливання. Те що вони стали двохмісячними це дійсно трохи занадто. Але як я вже писав - це має пояснення в рості облікової ставки.