Додано: Чет 15 бер, 2018 22:41

Перес де Куэльяр



А колебания от 24-30 опасны тем .что особо не "накосит".а больше навредит и не дай бог паника ,крыть просто нечем.



Конечно, очень согласен.Паника может расшевелить выход из огромного навеса овгз и депозитов.Покрыть даже мелкую долю будет невозможно.Собственно нереальный курс на том и держится, что огромные гривневые средства стерилизованы.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.