strategbob написав:
Шановний, не взимку, а в кінці зими - на початку весни. Це важливо!
Але ж всі, хто постійно читає цей форум, були готові до цього. Всі мають статистику минулих років. Всі читають форум. Я особисто поставив для себе часові рамки для переходу в гривню - 17-24 січня. Встиг скинути євро, а по долару жадність і відрядження залишили мене в спостерігачах. Тепер трохи жаба давить.
Так, я із вами згідний, що курс дуже сильно просів, але погодьтесь, що в середині січня ніхто навіть і подумати не зміг, що облікова ставка в березні буде 17%. Тому через цей фактор гривня так і зміцнилась. Ну і напевне вже потрібно помалу привикати, що валютне таргетування - це коливання валюти в певних, доволі невеликих межах. Для прикладу коливання в +/- 5/7/10%, в абсолютних цифрах це +/- 1,3/1,8/2,5 грн.
Извините, но скорее всего это вы не постоянно читаете форум, т к адресовали свой пост ЛАДу.Кстати, с самим постом на 90% я согласен.А вот ЛАД не хуже вашего это всё знает и анализирует.И он сделал правильное замечание о прыжке в 3 гривны за очень короткий срок.Такой амплитуды колебания за срок не было со времён явной нестабильности и поиска новых послереволюционных курсовых рамок.
ПС обликова ставка в Украине практически не влияет на курс
ПС2 прошедшие годы не есть истина повтора сценария, т к меняется внешне и внутренне политическая обстановка, цены на экспорт,суммы валюты для погашения долга и мн др.