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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4589459045914592

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:12

  strategbob написав:
  ЛАД написав:
  strategbob написав:..........
Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом.

Куди ж ще краще - з 28,87 до 25,92 менше ніж за 2 місяці! Взимку!

Шановний, не взимку, а в кінці зими - на початку весни. Це важливо!
Але ж всі, хто постійно читає цей форум, були готові до цього. Всі мають статистику минулих років. Всі читають форум. Я особисто поставив для себе часові рамки для переходу в гривню - 17-24 січня. Встиг скинути євро, а по долару жадність і відрядження залишили мене в спостерігачах. Тепер трохи жаба давить.
Так, я із вами згідний, що курс дуже сильно просів, але погодьтесь, що в середині січня ніхто навіть і подумати не зміг, що облікова ставка в березні буде 17%. Тому через цей фактор гривня так і зміцнилась. Ну і напевне вже потрібно помалу привикати, що валютне таргетування - це коливання валюти в певних, доволі невеликих межах. Для прикладу коливання в +/- 5/7/10%, в абсолютних цифрах це +/- 1,3/1,8/2,5 грн.


Извините, но скорее всего это вы не постоянно читаете форум, т к адресовали свой пост ЛАДу.Кстати, с самим постом на 90% я согласен.А вот ЛАД не хуже вашего это всё знает и анализирует.И он сделал правильное замечание о прыжке в 3 гривны за очень короткий срок.Такой амплитуды колебания за срок не было со времён явной нестабильности и поиска новых послереволюционных курсовых рамок.
ПС обликова ставка в Украине практически не влияет на курс
ПС2 прошедшие годы не есть истина повтора сценария, т к меняется внешне и внутренне политическая обстановка, цены на экспорт,суммы валюты для погашения долга и мн др.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 4589459045914592
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