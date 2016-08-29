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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4589459045914592 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 742 1. Нет сбережений в валюте 11% 78 2. до 20% 6% 44 3. от 20% до 50% 7% 54 4. от 50% до 75% 13% 98 5. более 75% 63% 468 Всього голосів : 742 Додано: Чет 15 бер, 2018 23:12 strategbob написав: ЛАД написав: strategbob написав: ..........

Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом. ..........Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом.

Куди ж ще краще - з 28,87 до 25,92 менше ніж за 2 місяці! Взимку! Куди ж ще краще - з 28,87 до 25,92 менше ніж за 2 місяці! Взимку!

Шановний, не взимку, а в кінці зими - на початку весни. Це важливо!

Але ж всі, хто постійно читає цей форум, були готові до цього. Всі мають статистику минулих років. Всі читають форум. Я особисто поставив для себе часові рамки для переходу в гривню - 17-24 січня. Встиг скинути євро, а по долару жадність і відрядження залишили мене в спостерігачах. Тепер трохи жаба давить.

Так, я із вами згідний, що курс дуже сильно просів, але погодьтесь, що в середині січня ніхто навіть і подумати не зміг, що облікова ставка в березні буде 17%. Тому через цей фактор гривня так і зміцнилась. Ну і напевне вже потрібно помалу привикати, що валютне таргетування - це коливання валюти в певних, доволі невеликих межах. Для прикладу коливання в +/- 5/7/10%, в абсолютних цифрах це +/- 1,3/1,8/2,5 грн. Шановний, не взимку, а в кінці зими - на початку весни. Це важливо!Але ж всі, хто постійно читає цей форум, були готові до цього. Всі мають статистику минулих років. Всі читають форум. Я особисто поставив для себе часові рамки для переходу в гривню - 17-24 січня. Встиг скинути євро, а по долару жадність і відрядження залишили мене в спостерігачах. Тепер трохи жаба давить.Так, я із вами згідний, що курс дуже сильно просів, але погодьтесь, що в середині січня ніхто навіть і подумати не зміг, що облікова ставка в березні буде 17%. Тому через цей фактор гривня так і зміцнилась. Ну і напевне вже потрібно помалу привикати, що валютне таргетування - це коливання валюти в певних, доволі невеликих межах. Для прикладу коливання в +/- 5/7/10%, в абсолютних цифрах це +/- 1,3/1,8/2,5 грн.



Извините, но скорее всего это вы не постоянно читаете форум, т к адресовали свой пост ЛАДу.Кстати, с самим постом на 90% я согласен.А вот ЛАД не хуже вашего это всё знает и анализирует.И он сделал правильное замечание о прыжке в 3 гривны за очень короткий срок.Такой амплитуды колебания за срок не было со времён явной нестабильности и поиска новых послереволюционных курсовых рамок.

ПС обликова ставка в Украине практически не влияет на курс

ПС2 прошедшие годы не есть истина повтора сценария, т к меняется внешне и внутренне политическая обстановка, цены на экспорт,суммы валюты для погашения долга и мн др. Извините, но скорее всего это вы не постоянно читаете форум, т к адресовали свой пост ЛАДу.Кстати, с самим постом на 90% я согласен.А вот ЛАД не хуже вашего это всё знает и анализирует.И он сделал правильное замечание о прыжке в 3 гривны за очень короткий срок.Такой амплитуды колебания за срок не было со времён явной нестабильности и поиска новых послереволюционных курсовых рамок.ПС обликова ставка в Украине практически не влияет на курсПС2 прошедшие годы не есть истина повтора сценария, т к меняется внешне и внутренне политическая обстановка, цены на экспорт,суммы валюты для погашения долга и мн др. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 13784 З нами з: 04.05.10 Подякував: 557 раз. Подякували: 1228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 бер, 2018 23:32 Игорь написав: Trast написав: Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет. Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.

Тут как посмотреть. Отлистал до воскресенья 11 марта что б посмотреть кто же ванговал рост. Читаю 3 форума - финансы, минфин, курс (не платный). Все в молоко, если не брать тех, кто постоянно топит за рост, то есть они как поломанные часы должны были угадать когда-то, но таких (как в одну так и в другую сторону) не учитываем в силу их заангажированности и неспособности трезво оценить ситуацию. Так вот, что интересно - сообщение во вторник 13 марта в 10 часов

bub-har написав: Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты !Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25! Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты!Вот ссылкаМожет кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25!

Получается какой-то "Сніданок" с двумя левыми персонажами (пересичным с семками и экспертом, который где-то взял инфу за выплаты в апреле ) 13 марта в 6-37 уже знал, что будет расти. Кстати, видео выложили еще 12 марта.

Операторы наличного рынка скажите был ли ажиотаж в понедельник ? Потому как еще во вторник НБУ выходил на межбанк с аукционом по выкупу. Даже Перес, который "в теме" рост увидел 13-го в 11-40

Перес де Куэльяр написав: Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок. Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок.

А ВЫ говорите не читать форум .... Тут как посмотреть. Отлистал до воскресенья 11 марта что б посмотреть кто же ванговал рост. Читаю 3 форума - финансы, минфин, курс (не платный). Все в молоко, если не брать тех, кто постоянно топит за рост, то есть они как поломанные часы должны были угадать когда-то, но таких (как в одну так и в другую сторону) не учитываем в силу их заангажированности и неспособности трезво оценить ситуацию. Так вот, что интересно - сообщение во вторник 13 марта в 10 часовПолучается какой-то "Сніданок" с двумя левыми персонажами (пересичным с семками и экспертом, который где-то взял инфу за выплаты в апреле) 13 марта в 6-37 уже знал, что будет расти. Кстати, видео выложили еще 12 марта.Операторы наличного рынка скажите был ли ажиотаж в понедельник ? Потому как еще во вторник НБУ выходил на межбанк с аукционом по выкупу. Даже Перес, который "в теме"рост увидел 13-го в 11-40А ВЫ говорите не читать форум....

Это все демагогия или как говорят-все мы задней мыслью умные. А теперь представьте,что вы пришли в казино,где логически понимаете,что в выигрыше только владелец казино,что вы будете делать? Вариант 1-вступаете в игру,полагаясь на интуицию. Вариант 2-вступаете в игру,полагаясь на мнение форума игроков.Вариант 3-вступаете в игру,надеясь только на свой ум.Вариант 4-так как у вас все же есть ум,вообше не играете и уходите из казино.Вариант 5-ваш вариант.П.С. Во многом согласен с Ладом,поэтому мой вариант номер 4. Это все демагогия или как говорят-все мы задней мыслью умные. А теперь представьте,что вы пришли в казино,где логически понимаете,что в выигрыше только владелец казино,что вы будете делать? Вариант 1-вступаете в игру,полагаясь на интуицию. Вариант 2-вступаете в игру,полагаясь на мнение форума игроков.Вариант 3-вступаете в игру,надеясь только на свой ум.Вариант 4-так как у вас все же есть ум,вообше не играете и уходите из казино.Вариант 5-ваш вариант.П.С. Во многом согласен с Ладом,поэтому мой вариант номер 4. Trast Повідомлень: 5 З нами з: 10.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 01:22 strategbob написав: ЛАД написав:

Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому.

А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткі

терміни. Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому.А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткітерміни.

Ну +/- 2,5 грн. (+/-10%) я мав на увазі річні коливання. Те що вони стали двохмісячними це дійсно трохи занадто. Але як я вже писав - це має пояснення в рості облікової ставки. Ну +/- 2,5 грн. (+/-10%) я мав на увазі річні коливання. Те що вони стали двохмісячними це дійсно трохи занадто. Але як я вже писав - це має пояснення в рості облікової ставки.

Гадаю, що +/- 2,5 грн. (+/-10%) забагато навіть і для річних коливань.

Облікові ставка дійсно виросла. Але, на мій погляд, це не пояснює повністю укріплення гривні, хіба що як один з чинників (і далеко не головний).

Ну, була вона з 14 грудня 14,5%, стала 25 січня 16%. Не таке значне підвищення, щоб викликати таке укріплення гривні. Тим більше, що облікова ставка у нас не відіграє такої значної ролі. Гадаю, що +/- 2,5 грн. (+/-10%) забагато навіть і для річних коливань.Облікові ставка дійсно виросла. Але, на мій погляд, це не пояснює повністю укріплення гривні, хіба що як один з чинників (і далеко не головний).Ну, була вона з 14 грудня 14,5%, стала 25 січня 16%. Не таке значне підвищення, щоб викликати таке укріплення гривні. Тим більше, що облікова ставка у нас не відіграє такої значної ролі. ЛАД 2 Повідомлень: 9091 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2887 раз. Подякували: 2596 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4589459045914592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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