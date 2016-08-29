strategbob написав:.......... Думаю качати можна було би краще. А із правильним інсайдом, "правильним" партнерам, качати можна ще із хорошим профітом.
Куди ж ще краще - з 28,87 до 25,92 менше ніж за 2 місяці! Взимку!
Шановний, не взимку, а в кінці зими - на початку весни. Це важливо! Але ж всі, хто постійно читає цей форум, були готові до цього. Всі мають статистику минулих років. Всі читають форум. Я особисто поставив для себе часові рамки для переходу в гривню - 17-24 січня. Встиг скинути євро, а по долару жадність і відрядження залишили мене в спостерігачах. Тепер трохи жаба давить. Так, я із вами згідний, що курс дуже сильно просів, але погодьтесь, що в середині січня ніхто навіть і подумати не зміг, що облікова ставка в березні буде 17%. Тому через цей фактор гривня так і зміцнилась. Ну і напевне вже потрібно помалу привикати, що валютне таргетування - це коливання валюти в певних, доволі невеликих межах. Для прикладу коливання в +/- 5/7/10%, в абсолютних цифрах це +/- 1,3/1,8/2,5 грн.
Извините, но скорее всего это вы не постоянно читаете форум, т к адресовали свой пост ЛАДу.Кстати, с самим постом на 90% я согласен.А вот ЛАД не хуже вашего это всё знает и анализирует.И он сделал правильное замечание о прыжке в 3 гривны за очень короткий срок.Такой амплитуды колебания за срок не было со времён явной нестабильности и поиска новых послереволюционных курсовых рамок. ПС обликова ставка в Украине практически не влияет на курс ПС2 прошедшие годы не есть истина повтора сценария, т к меняется внешне и внутренне политическая обстановка, цены на экспорт,суммы валюты для погашения долга и мн др.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Trast написав:Не читайте форум и ваша интуиция вам поможет.
Тут как посмотреть. Отлистал до воскресенья 11 марта что б посмотреть кто же ванговал рост. Читаю 3 форума - финансы, минфин, курс (не платный). Все в молоко, если не брать тех, кто постоянно топит за рост, то есть они как поломанные часы должны были угадать когда-то, но таких (как в одну так и в другую сторону) не учитываем в силу их заангажированности и неспособности трезво оценить ситуацию. Так вот, что интересно - сообщение во вторник 13 марта в 10 часов
bub-har написав:Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты !Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25!
Получается какой-то "Сніданок" с двумя левыми персонажами (пересичным с семками и экспертом, который где-то взял инфу за выплаты в апреле ) 13 марта в 6-37 уже знал, что будет расти. Кстати, видео выложили еще 12 марта. Операторы наличного рынка скажите был ли ажиотаж в понедельник ? Потому как еще во вторник НБУ выходил на межбанк с аукционом по выкупу. Даже Перес, который "в теме" рост увидел 13-го в 11-40
Перес де Куэльяр написав:Всем добра. По Киеву набор немного подняли,возможно "мутят" отскок.
А ВЫ говорите не читать форум ....
Это все демагогия или как говорят-все мы задней мыслью умные. А теперь представьте,что вы пришли в казино,где логически понимаете,что в выигрыше только владелец казино,что вы будете делать? Вариант 1-вступаете в игру,полагаясь на интуицию. Вариант 2-вступаете в игру,полагаясь на мнение форума игроков.Вариант 3-вступаете в игру,надеясь только на свой ум.Вариант 4-так как у вас все же есть ум,вообше не играете и уходите из казино.Вариант 5-ваш вариант.П.С. Во многом согласен с Ладом,поэтому мой вариант номер 4.
ЛАД написав: Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому. А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткі терміни.
Ну +/- 2,5 грн. (+/-10%) я мав на увазі річні коливання. Те що вони стали двохмісячними це дійсно трохи занадто. Але як я вже писав - це має пояснення в рості облікової ставки.
Гадаю, що +/- 2,5 грн. (+/-10%) забагато навіть і для річних коливань. Облікові ставка дійсно виросла. Але, на мій погляд, це не пояснює повністю укріплення гривні, хіба що як один з чинників (і далеко не головний). Ну, була вона з 14 грудня 14,5%, стала 25 січня 16%. Не таке значне підвищення, щоб викликати таке укріплення гривні. Тим більше, що облікова ставка у нас не відіграє такої значної ролі.
Перес де Куэльяр написав:искуственно затянут на 27+
Падает искусственно, растет искусственно. И только Алекс знает ЭОК и как на нем устаканиться. З.ы. А что значит естественное движение , а не искусственное? Что вообще в валюте, курсах и пр. естественного?
Естественное движение - это значение, обусловленное объективными факторами.Это в общем, но достаточно.А искусственное - это движение против вышеописанного.
Ааа, понял. Естественное в искусственном.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Всем добра.Вчера на наличке к 12.00 рост доллара "перегорел",так как слишком оказался большой разрыв с межбанком,что в следствии привело к не большему откату.Думаю безналичный сегодня будет рости ,за ним и ЧР ,а то загон не "завершенным", как то выглядит.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 16 бер, 2018 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:Почему тренд на юг исчерпан ? Я считаю , чтобы в рамках приличия нужно сходить и на 25.5 в летние месяцы, сейчас ситуация отскока , чтобы в скором времени спустится в долины
В рамках пристойності, пророкуючи вниз/вгору напрям руху курсу варто озвучувати і яка позиція в грн чи дол у пророка, у % звісно. А то, як казав хтось з тутешніх, "позиция сидения определяет образ мышления"... Нічого особистого