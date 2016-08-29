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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:52
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:56
Вы о чем, коллеги,
EUR/USD январь 2017 - 1,0340; январь 2018 - 1.2534 изменение +21,2% за год
GBP/USD январь 2017 - 1.1987; январь 2018 - 1.3456 изменение +12.3% за год
USD/JPY январь 2016 - 121,67; июнь 2016 - 99,08 -18,6% и декабрь 2016 - 118,65 снова +19,8%, второе масштабное движение за год.
И это примеры колебаний основных мажоров мира из самого недавнего прошлого, история знала движения гораздо круче.
А Вы..."(+/-10%), на мій погляд, вже занадто"
"це дійсно трохи занадто" (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:59
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять заметный (с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 марта по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,2305, поднявшись до $1,2318 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2322 на открытии торгов в Европе.
Дата: 16 марта 2018 г. на 09.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,60 UAH/USD
€ – 32,55/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,465 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:04
KirillT8 туда же, где взяли в погашение кредитки/пополнения тел и пр.
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:08
Re: Валютный рынок в контексте
Мавр зробив свою справу,
Мавр може йти.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:18
Привет из Днепра-2
К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,26/26,30 UAH/USD. «Надвигающаяся с запада непогода гонит рынок в теплые долины», - констатировал наш гуру.
US
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:23
Для украинцев-вкладчиков 200+ это красная тряпка.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:25
Re: Валютный рынок в контексте
рынок 34/37
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:27
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:38
Привет из Днепра-3
Наш гуру оказался прав: безналичную пару доллар-гривня начало «дергать» вверх-вниз по-серьезному. Вначале курс упал до 26,23/26,27, потом отскочил до 26,30/26,35 UAH/USD. Наконец, к 10.32 снова немного вниз до 26,28/26,33 UAH/USD.
Дата: 16 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 26,48/26,58 UAH/USD
EUR 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Возможно, потенциальные клиенты засмотрелись как на межбанке «колбасит» безналичный доллар.
US
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