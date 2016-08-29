Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять заметный (с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 15 марта по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,2305, поднявшись до $1,2318 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2322 на открытии торгов в Европе.



Дата: 16 марта 2018 г. на 09.57



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,45/26,60 UAH/USD

€ – 32,55/33,00 UAH/EUR

RUB – 0,455/0,465 UAH/RUB



US