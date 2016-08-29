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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4591459245934594>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:52

Re: Валютный рынок в контексте

  KirillT8 написав:Это, что может быть и куда её можно деть?

назад в банкомат Примата
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:56

  strategbob написав:
  ЛАД написав:
Ну, припустимо, курс 26 в березні і такого швидкого падіння, мабуть, ніхто не чекав. Ви чекали пік в кінці січня, але багато хто гадав, що буде рости ще й в лютому.
А +/- 2,5 грн. (+/-10%), на мій погляд, вже занадто. Особливо в такі короткі
терміни.

Ну +/- 2,5 грн. (+/-10%) я мав на увазі річні коливання. Те що вони стали двохмісячними це дійсно трохи занадто. Але як я вже писав - це має пояснення в рості облікової ставки.

Вы о чем, коллеги,
EUR/USD январь 2017 - 1,0340; январь 2018 - 1.2534 изменение +21,2% за год
GBP/USD январь 2017 - 1.1987; январь 2018 - 1.3456 изменение +12.3% за год
USD/JPY январь 2016 - 121,67; июнь 2016 - 99,08 -18,6% и декабрь 2016 - 118,65 снова +19,8%, второе масштабное движение за год.

И это примеры колебаний основных мажоров мира из самого недавнего прошлого, история знала движения гораздо круче.
А Вы..."(+/-10%), на мій погляд, вже занадто"
"це дійсно трохи занадто" (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять заметный (с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 15 марта по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,2305, поднявшись до $1,2318 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2322 на открытии торгов в Европе.

Дата: 16 марта 2018 г. на 09.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,60 UAH/USD
€ – 32,55/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,465 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:04

KirillT8 туда же, где взяли в погашение кредитки/пополнения тел и пр.
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:08

Re: Валютный рынок в контексте

Мавр зробив свою справу,
Мавр може йти.
https://www.facebook.com/t.m.kozak/post ... 4068544483
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:18

Привет из Днепра-2

К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,26/26,30 UAH/USD. «Надвигающаяся с запада непогода гонит рынок в теплые долины», - констатировал наш гуру.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:23

  козак написав:Мавр зробив свою справу,
Мавр може йти.
https://www.facebook.com/t.m.kozak/post ... 4068544483


Для украинцев-вкладчиков 200+ это красная тряпка. :twisted:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

рынок 34/37
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:27

  козак написав:
  Перес де Куэльяр написав:"Мое сидение не влияет на мышление".

https://www.youtube.com/watch?v=AtkhvS37j7Y
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:38

Привет из Днепра-3

Наш гуру оказался прав: безналичную пару доллар-гривня начало «дергать» вверх-вниз по-серьезному. Вначале курс упал до 26,23/26,27, потом отскочил до 26,30/26,35 UAH/USD. Наконец, к 10.32 снова немного вниз до 26,28/26,33 UAH/USD.

Дата: 16 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,48/26,58 UAH/USD
EUR 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Возможно, потенциальные клиенты засмотрелись как на межбанке «колбасит» безналичный доллар.

US
дядя Caша
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