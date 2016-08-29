Интересовало, где вы впитали эти глупости и маразмы про понятие "чистые резервы"? Нашёл. Убедился. Оказалось у русской свиноты, алкашей и брехунов. Ребята, вы сопоставляйте их "гений" и то, что они пишут, с тем, как они живут сами. 70% не ходит в унитаз, а ходит под пихту или в тундру. И при этом ещё пытаются учить тех, кто на три столетия выше их в своем развитии.
В настоящее время госдолг страны превысил 80% доходов, это более $77 млрд, $25 млрд, включая долг перед МВФ, предстоит вернуть в течение двух лет. Чистые международные резервы НБУ составляют $6,4 млрд. Получается, возращать нечем, констатирует аналитик. Только МВФ Украина должна $12 млрд, в прошлом году фонду было перечислено средств больше, чем фонд перечислил Украине, в этом году, даже если транши возобновятся, отдать придется больше, чем получат.