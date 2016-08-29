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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4591459245934594

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,40/26,50
Interest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:43

Интересовало, где вы впитали эти глупости и маразмы про понятие "чистые резервы"?
Нашёл. Убедился. Оказалось у русской свиноты, алкашей и брехунов. Ребята, вы сопоставляйте их "гений" и то, что они пишут, с тем, как они живут сами. 70% не ходит в унитаз, а ходит под пихту или в тундру. И при этом ещё пытаются учить тех, кто на три столетия выше их в своем развитии.
:lol: :lol: :lol:
В настоящее время госдолг страны превысил 80% доходов, это более $77 млрд, $25 млрд, включая долг перед МВФ, предстоит вернуть в течение двух лет. Чистые международные резервы НБУ составляют $6,4 млрд. Получается, возращать нечем, констатирует аналитик. Только МВФ Украина должна $12 млрд, в прошлом году фонду было перечислено средств больше, чем фонд перечислил Украине, в этом году, даже если транши возобновятся, отдать придется больше, чем получат.

https://www.gazeta.ru/business/2018/03/ ... ml?updated

Libo
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