Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:29

sailed написав: Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого

Думаю к любому рынку,кроме рынка труда,где вы обыкновенный наёмный сотрудник,отношения вы не имеете и не будете иметь!А какой сейчас курс? 28 или выше? В любой конкурентной среде цены меняются молниеносно,то что розница по своему усмотрению работает,то кто им доктор,но думаю всегда найдётся более проворный и гибкий конкурент,на того "какой смысл менять",плюс рентабельность во всех сферах рухнулась об пол,но к чему вам высокие материи,всё же просто в мире для вас как ананас.)))По курсу,стадо оленей гоняет в разные стороны,сначала НБУ не знает на каком уровне останавливать обвал,потом стадо резко разворачивается(не важно,что на налике,что на МБ) и сносит со своими зажатыми крохами в кулачке любые поддержки.Всё больше склоняюсь к мысли,что надо вводить арбузовщину\азаровщину,прибивать гвоздями например к отметке 27 и допускать колебания максимум в пару коп,тогда всем будет хорошо,не будут рогами сносить ворота банков и обменок!Рынок сейчас ультратонкий,оборотов нет,вот перекосы и случаются очень часто,плюс все мобильные устройства имеют и действуют как попки:дорожает,значит надо брать,дешевеет,значит надо сливать,а потом в убытках,ловя максимумы продаж и минимумы по сдаче,ещё раз убеждаюсь,что для настоящей демократии мы не доросли,тем более когда со всех сторон звучит враждебная пропаганда,наверное новое поколение будет более независимое и не будет верить всему,что пишут в московских комсомольцах и вестях с помойки.