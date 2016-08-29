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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45924593459445954596>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:40

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,40/26,50
Interest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:43

Интересовало, где вы впитали эти глупости и маразмы про понятие "чистые резервы"?
Нашёл. Убедился. Оказалось у русской свиноты, алкашей и брехунов. Ребята, вы сопоставляйте их "гений" и то, что они пишут, с тем, как они живут сами. 70% не ходит в унитаз, а ходит под пихту или в тундру. И при этом ещё пытаются учить тех, кто на три столетия выше их в своем развитии.
:lol: :lol: :lol:
В настоящее время госдолг страны превысил 80% доходов, это более $77 млрд, $25 млрд, включая долг перед МВФ, предстоит вернуть в течение двух лет. Чистые международные резервы НБУ составляют $6,4 млрд. Получается, возращать нечем, констатирует аналитик. Только МВФ Украина должна $12 млрд, в прошлом году фонду было перечислено средств больше, чем фонд перечислил Украине, в этом году, даже если транши возобновятся, отдать придется больше, чем получат.

https://www.gazeta.ru/business/2018/03/ ... ml?updated

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:00

Re: Валютный рынок в контексте

рынок 39/41
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:02

  Zebra написав:
  Qwerty написав:
  Zebra написав:Вошел на всю котлету по 27.20
Правительство ж обещает среднегодовой 30-31
Думайте. Последние вагоны.

Шо там котлєта?Не протухла?

Все хорошо. Тебе о такой в моем возрасте и мечтать не приходилось.

І все то ти знаєш...В твоєму віці я вже розум мав.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:03

  Trast написав:
Это все демагогия или как говорят-все мы задней мыслью умные. А теперь представьте,что вы пришли в казино,где логически понимаете,что в выигрыше только владелец казино,что вы будете делать? Вариант 1-вступаете в игру,полагаясь на интуицию. Вариант 2-вступаете в игру,полагаясь на мнение форума игроков.Вариант 3-вступаете в игру,надеясь только на свой ум.Вариант 4-так как у вас все же есть ум,вообше не играете и уходите из казино.Вариант 5-ваш вариант.П.С. Во многом согласен с Ладом,поэтому мой вариант номер 4.


По 4-му пункту: всё же есть ум, но хожу и играю. Хобби. Как сауна и рыбалка.
Был вопрос каким образом?
Таким.
Никогда не идем против воли и желения. Только когда рвётся душа, а ноги несут туда сами. А еще когда приснилось нечто смысловое или сакральное. Когда не пьян и не накурен.
Да, обязательно полагаемся на ум и интуицию. Анализ. Сопоставляем шаблон игры дня с вашей матрицей дня.
Вам еще во сне космос посылает на день определенные цифры, надо их расшифровывать. Сколько вы сегодня видели во сне ангелов, баранов или пр. ярких персонажей? Допустим, 3 и 5. Зафиксируйте это. А дальше внимательно обращайте внимание на посылаемые случайные цифровые смыслы. Дома, на улице, на работе... Составляйте матрицу. В ней ваш шанс и ваше богатство. Бог ниспосылает цифры удачи и фарта каждому. Только единицы из миллионов этими сигналами пользуются. Потом надо только научиться накладывать шаблон игры дня на эту матрицу ... Это уже мастерство. Это школа. Это высший пилотаж. Это драйв. Это адреналин. Это нирвана.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:04

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.00 безналичный «американец» на межбанке наконец-то определился с пятничным сюжетом и пошел вверх, оказавшись в указанное время на уровне 26,35/26,39 UAH/USD. «Ушли в горы», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».

Дата: 16 марта 2018 г. на 10.43

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,45/26,60 UAH/USD
€ 32,60/32,85 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях отсутствия реальных сделок. «Клиент балуваный, ни сдавать, ни приобретать доллар не хочет», - резюмировали запорожские валютчики.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
16 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 16 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «средние».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 16 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого :lol:
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:14

Привет из Днепра-5

К 11.09 Киева курс доллара на межбанке сумел подняться к 26,38/26,42 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:16

  sailed написав:Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого :lol:

Это было написано с умным видом выражения лица?
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:29

  sailed написав:Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого :lol:


Думаю к любому рынку,кроме рынка труда,где вы обыкновенный наёмный сотрудник,отношения вы не имеете и не будете иметь! :P

А какой сейчас курс? 28 или выше? В любой конкурентной среде цены меняются молниеносно,то что розница по своему усмотрению работает,то кто им доктор,но думаю всегда найдётся более проворный и гибкий конкурент,на того "какой смысл менять",плюс рентабельность во всех сферах рухнулась об пол,но к чему вам высокие материи,всё же просто в мире для вас как ананас.)))

По курсу,стадо оленей гоняет в разные стороны,сначала НБУ не знает на каком уровне останавливать обвал,потом стадо резко разворачивается(не важно,что на налике,что на МБ) и сносит со своими зажатыми крохами в кулачке любые поддержки.Всё больше склоняюсь к мысли,что надо вводить арбузовщину\азаровщину,прибивать гвоздями например к отметке 27 и допускать колебания максимум в пару коп,тогда всем будет хорошо,не будут рогами сносить ворота банков и обменок!

Рынок сейчас ультратонкий,оборотов нет,вот перекосы и случаются очень часто,плюс все мобильные устройства имеют и действуют как попки:дорожает,значит надо брать,дешевеет,значит надо сливать,а потом в убытках,ловя максимумы продаж и минимумы по сдаче,ещё раз убеждаюсь,что для настоящей демократии мы не доросли,тем более когда со всех сторон звучит враждебная пропаганда,наверное новое поколение будет более независимое и не будет верить всему,что пишут в московских комсомольцах и вестях с помойки. :shock:
somilitark
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