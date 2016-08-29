Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:33

сірий написав: sailed написав: Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого

Это было написано с умным видом выражения лица? Это было написано с умным видом выражения лица?

Ну точно не с таким выражением, с каким тут вопрошали недавно "как же это, курс вниз, а цены на месте, ко-ко-ко, как же так!". А потому что нет стабильного курса, поэтому и цены нет смысла снижать. Закупил товар по 28, потом за два месяца курс упал до 25.9 - офигенный бизнес получается. Типа с голоду не сдох, и на том спасибо.