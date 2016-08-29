|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:33
сірий написав: sailed написав:
Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого
Это было написано с умным видом выражения лица?
Ну точно не с таким выражением, с каким тут вопрошали недавно "как же это, курс вниз, а цены на месте, ко-ко-ко, как же так!". А потому что нет стабильного курса, поэтому и цены нет смысла снижать. Закупил товар по 28, потом за два месяца курс упал до 25.9 - офигенный бизнес получается. Типа с голоду не сдох, и на том спасибо.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:35
somilitark написав:
Всё больше склоняюсь к мысли,что надо вводить арбузовщину\азаровщину,прибивать гвоздями например к отметке 27 и допускать колебания максимум в пару коп,тогда всем будет хорошо,не будут рогами сносить ворота банков и обменок!
Ну мы ведь через это уже прошли, когда до 13го года сожгли все ЗВР. Поэтому если выбирать, кого прибить, ЗВР или оленей, я бы выбрал оленей.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:35
Привет из Днепра-6
Около 11.32 в группе отправившихся в горы «туристов» обнаружились «пораженцы», стараниями которых курс доллара на межбанке к указанному часу немного просел: 26,37/26,41 UAH/USD.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62386
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3715 раз.
- Подякували: 7058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:41
[quote="4323542:sailed"]
В сад,все в сад.
-
сірий
-
-
- Повідомлень: 786
- З нами з: 01.08.12
- Подякував: 1076 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:45
sailed написав:
Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого
В смысле? Товары не дешевеют, потому что это "фишка" ведения бизнеса по-украински. При росте доллара повышать, при падении - не понижать
Копеечный рост в середине месяца никак не компенсирует падение с 29 на 26
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3135
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:50
Привет из Днепра-7
Последовавшие попытки нового роста курса доллара были пресечены интервенциями НБУ по запросу наилучшего курса в адрес 20-тки уполномоченных банков по 26,40 UAH/USD. По состоянию на 11.48 курс безналичного «американца» «скукожился» на цифре 26,38/26,41 UAH/USD.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62386
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3715 раз.
- Подякували: 7058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52
Alex2006 написав:
это "фишка" ведения бизнеса по-украински
Это борьба "ломов" против "приемов". Или наоборот.
Жить хотят, вот и раскорячились. А не вследствие врожденных: вредности, жадности, скудоумия или недальновидности. Вопросы к тем, кто пишет такие правила "игры", а не к "игрокам".
Востаннє редагувалось козак
в П'ят 16 бер, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
-
козак
-
-
- Повідомлень: 11322
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 2185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52
Ближе к телу!
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 62386
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3715 раз.
- Подякували: 7058 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:05
zorka написав:KirillT8
туда же, где взяли в погашение кредитки/пополнения тел и пр.
Спасибо! Так и сделал. Зашла с первого раза в их же терминал.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
-
KirillT8
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 11.01.11
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:07
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3135
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10684
|1124560
|
|
|6088
|1293734
|
П'ят 16 бер, 2018 12:02
ЛОБ
|
|38
|34820
|
реклама
|