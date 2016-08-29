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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4593459445954596>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:33

  сірий написав:
  sailed написав:Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого :lol:

Это было написано с умным видом выражения лица?

Ну точно не с таким выражением, с каким тут вопрошали недавно "как же это, курс вниз, а цены на месте, ко-ко-ко, как же так!". А потому что нет стабильного курса, поэтому и цены нет смысла снижать. Закупил товар по 28, потом за два месяца курс упал до 25.9 - офигенный бизнес получается. Типа с голоду не сдох, и на том спасибо.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:35

  somilitark написав:Всё больше склоняюсь к мысли,что надо вводить арбузовщину\азаровщину,прибивать гвоздями например к отметке 27 и допускать колебания максимум в пару коп,тогда всем будет хорошо,не будут рогами сносить ворота банков и обменок!


Ну мы ведь через это уже прошли, когда до 13го года сожгли все ЗВР. Поэтому если выбирать, кого прибить, ЗВР или оленей, я бы выбрал оленей.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:35

Привет из Днепра-6

Около 11.32 в группе отправившихся в горы «туристов» обнаружились «пораженцы», стараниями которых курс доллара на межбанке к указанному часу немного просел: 26,37/26,41 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:41

[quote="4323542:sailed"]
В сад,все в сад. :arrow:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:45

  sailed написав:Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого :lol:

В смысле? Товары не дешевеют, потому что это "фишка" ведения бизнеса по-украински. При росте доллара повышать, при падении - не понижать :) Копеечный рост в середине месяца никак не компенсирует падение с 29 на 26 :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:50

Привет из Днепра-7

Последовавшие попытки нового роста курса доллара были пресечены интервенциями НБУ по запросу наилучшего курса в адрес 20-тки уполномоченных банков по 26,40 UAH/USD. По состоянию на 11.48 курс безналичного «американца» «скукожился» на цифре 26,38/26,41 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:это "фишка" ведения бизнеса по-украински

Это борьба "ломов" против "приемов". Или наоборот.
Жить хотят, вот и раскорячились. А не вследствие врожденных: вредности, жадности, скудоумия или недальновидности. Вопросы к тем, кто пишет такие правила "игры", а не к "игрокам".
Востаннє редагувалось козак в П'ят 16 бер, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:52

  Alex2006 написав:
  sailed написав:Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого :lol:

В смысле? Товары не дешевеют, потому что это "фишка" ведения бизнеса по-украински. При росте доллара повышать, при падении - не понижать :) Копеечный рост в середине месяца никак не компенсирует падение с 29 на 26 :)


Ближе к телу! :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:05

  zorka написав:KirillT8 туда же, где взяли в погашение кредитки/пополнения тел и пр.

Спасибо! Так и сделал. Зашла с первого раза в их же терминал.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:07

  дядя Caша написав:
  Alex2006 написав:
  sailed написав:Сегодняшний курс, надеюсь, является ответом для тех, кто не понимал, почему не дешевеют товары - смысла переставлять ценники не было никакого :lol:

В смысле? Товары не дешевеют, потому что это "фишка" ведения бизнеса по-украински. При росте доллара повышать, при падении - не понижать :) Копеечный рост в середине месяца никак не компенсирует падение с 29 на 26 :)


Ближе к телу! :mrgreen:

US

Так а что тут обсуждать "ближе к телу"?) Все настолько предсказуемо, что аж скучно... Как и этой зимой, даже ничего особо не хотелось комментировать, закономерный загон, стрижка по 29, разве что падение вышло более сильным, чем ожидалось. Но, в целом, ничего интересного :(
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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