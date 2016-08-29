Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:57

Привет из Днепра-9



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять заметный (с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.



К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,26/26,30 UAH/USD. «Надвигающаяся с запада непогода гонит рынок в теплые долины», - констатировал наш гуру.



Наш гуру оказался прав: безналичную пару доллар-гривня начало «дергать» вверх-вниз по-серьезному. Вначале курс упал до 26,23/26,27, потом отскочил до 26,30/26,35 UAH/USD. Наконец, к 10.32 снова немного вниз до 26,28/26,33 UAH/USD.



По состоянию на 11.00 безналичный «американец» на межбанке наконец-то определился с пятничным сюжетом и пошел вверх, оказавшись в указанное время на уровне 26,35/26,39 UAH/USD. «Ушли в горы», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».



К 11.09 Киева курс доллара на межбанке сумел подняться к 26,38/26,42 UAH/USD.



Около 11.32 в группе отправившихся в горы «туристов» обнаружились «пораженцы», стараниями которых курс доллара на межбанке к указанному часу немного просел: 26,37/26,41 UAH/USD.



Последовавшие попытки нового роста курса доллара были пресечены интервенциями НБУ по запросу наилучшего курса в адрес 20-тки уполномоченных банков по 26,40 UAH/USD. По состоянию на 11.48 курс безналичного «американца» «скукожился» на цифре 26,38/26,41 UAH/USD.



К 12.16 доллар, возобновив чуть ранее свое восхождение, замер на отметке 26,40/26,43 UAH/USD. «Похоже, регулятор поскупился», - констатировал наш гуру. Не исключив повторное появления НБУ на межбанке.



Дополуденное «противоречивое» «зеленое» ралли на валютном межбанке, которое интервенциями по запросу наилучшего курса пытался сдержать НБУ, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 15,00/16,00% годовых. Налицо дисгармония с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 12.37 на торгах валютного межбанка торговая активность заметно понизилась в сопровождении «самостоятельного», без помощи НБУ, проседания действующих цен к 26,38/26,42 UAH/USD. «Побоялись дальше в горы забираться», - резюмировал наш гуру.



С известными оговорками можно считать эти цены финишными, на этих цифрах

валютный межбанк около 12.40 Киева ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на цифре 26,39/26,43 UAH/USD, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 марта с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 32,30/32,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 15 марта по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 марта по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилась до отметки $1,2305, поднявшись до $1,2318 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,2322 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

16 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 16 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось равновесие спроса и предложение. Обороты «средние».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 32,70-75/32,90-95 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 15 марта спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,450/0,465 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки констатировали баланс спроса и предложения.



К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,55/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы относительное равновесие спроса и оферов при некотором преобладании спроса.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,50/26,60 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,453/0,460 UAH/RUB). Здесь по-прежнему проблемы с ликвидностью, клиенты саботируют рынок.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне «бычьего» тренда межбанка - 26,50/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.

Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 марта по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,45/26,60 UAH/USD, евро – 32,55/33,00 UAH/EUR, рубль 0,455/0,465 UAH/RUB, Киев опт 26,48/26,58 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,48/26,58 UAH/USD, евро (опт) 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,65-70/32,85-90UAH/EUR; Хмельницкий – 26,35/26,65 UAH/USD, евро – 32,30/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,45/0,46 RUB/USD, Одесса – опт 26,40/26,50 UAH/USD, розница – 26,35/26,60 UAH/USD; Запорожье – 26,45/26,60 UAH/USD; евро – 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,453/0,462 RUB/USD.



На валютном межбанке, вопреки появившемуся накануне оптимизму относительно гривни, пятничная сессия продемонстрировала прежние попытки экспортеров «придержать» валюту. Динамичное подорожание СКВ заставило регулятор снова провести долларовую интервенцию, объем которой оказался ниже, чем накануне.



Мы не исключаем, что на стороне «зеленых быков» межбанка нынче был пресловутый «пятничный синдром» и ожидания пролонгации роста курса доллара на новой неделе.



Думаю, посильное участие в росте курса безналичного «американца» нынче приняли нерезиденты, у которых сезон репатриации дивидендов не за горами.



На этом фоне курсовой зазор между наличным и безналичным долларами заметно сузился, сведя на нет пресловутый переток более дешевой СКВ с межбанка на дорогой (уже ненамного) наличный рынок. Это стало видно как по курсовой динамике наличного рынка, так и по некоторому снижению тамошней торговой активности.



Думаю, не порадует оборотами и понедельничная сессия валютного межбанка, причем тонкость рынка может подготовить определенные сюрпризы. Сколь-нибудь заметный спрос или объемное предложение чреваты 19-го изрядной курсовой динамикой безналичного доллара. По всей видимости, шансы у «зеленых быков» на понедельничных торгах межбанка все-таки выше.



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