Где Вы увидели ультратонкий рынок?
На МБ практически почти регулярно рекордные за последние годы объёмы торгов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:51
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:01
Гм... Думаете?
Снова открыл календарь. На следующей неделе 19 марта вижу, 25 марта вижу. Книг, газет, театра не вижу, и даже даты "телевидение" там не нашлось
А на Межбанк еще будем посмотреть
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:06
Как-то сомневаюсь (да Вы и сами вроде писали об этом), что роль покупателей ОВГЗ была слишком велика. Не те объёмы. Разве что как один из факторов и, подозреваю, не самый главный.
Libo, перестаньте искать происки Путина там, где их нет. По чистым ЗВР Вам давали ссылку на НБУ. А то, что газета.ру цитирует данные НБУ, это не причина, а следствие.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:16
Общался с менялами,они говорят,что ситуация простая:на хлебушек сдают постоянно больше,но вот количество покупающих суммами волнообразно,то никого нет(наверное следят пристально на МБ и мониторят СМИ),то давай пару штук,пятёрочку,а кому и пару пачек на тонком рынке,бывают капитальные перекосы,видимо и со вторника случилось что-то подобное,в смысле сдавали 100 000 у.е. в день,а тут спрос на 500 000 у.е. нарисовался и поскакали шо немые...
Вот и выходит,что как только усиливается пропаганда с криками пропалофсё,всё не так просто,сейчас провалились,но только для того что бы больше вырасти,тут же просыпаются "оптовики" и видим рост ниоткуда,а тем кто сдаёт на жизнь тому по барабану,26..27...28,и по 20 ,и по 15 сдавали бы,куда деваться? и по 8 сдавали,мне тут один предприниматель грил,что жена наслушавшись в своё время одного пропагандона бородатого,вообще запела,что по 8 надо сдать пока дают хоть что-то,ну в смысле не 4.Хотя сама тоже в бизнесе более 20-ти лет,но видимо ниточки дёргают очень глубокие по зомбоящику.
А объёмы МБ выросли из-за роста выручки нашими экспортёрами,плюс нерезы подсуетились,возможно заводили денюжку под приватизацию. А налик только как флюгер,причём активен наиболее при курсе 28.80 покупают,и когда в августе было 25.50,то перекос был космический,все хотели продать.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:26
Re: Валютный рынок в контексте
Я давно придаю весьма большое значение фактору притока спекулятивного капитала.
Повторюсь, что полные его объемы нам не известны, облигации выпускались не только минфином, но и компаниями. Но не это главное. Главное то, что эти объемы стали дополнительными. Когда на рынок влияют только базовые факторы, рынок достаточно инертен в силу инертности самой экономики. Для серьезной динамики нужны серьезные возмущающие факторы, которым и стал заход спекулятивного капитала. При этом совсем не обязательно, чтобы объемы были соизмеримы с объемом рынка. Для наглядности можно представить себе уравновешенные весы, на одну чашу которых мы добавляем гирьку, которая много меньше тех, которые были изначально.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:45
Re: Валютный рынок в контексте
так что, тема с ОВГЗ отыграна и вернемся на 28.5?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:13
Интересно успели запрыгнуть.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 16 бер, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:15
Re: Валютный рынок в контексте
Украина признает майнинг отдельным видом экономической деятельности
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:30
Уважаемый Кабанчик, какой "курс на север" может быть, если впереди лето?)) Не выдавайте желаемое за действительное))
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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