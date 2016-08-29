Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:16

ЛАД написав: somilitark написав: .....

Рынок сейчас ультратонкий,оборотов нет,вот перекосы и случаются очень часто.... .....Рынок сейчас ультратонкий,оборотов нет,вот перекосы и случаются очень часто....

Где Вы увидели ультратонкий рынок?

На МБ практически почти регулярно рекордные за последние годы объёмы торгов. Где Вы увидели ультратонкий рынок?На МБ практически почти регулярно рекордные за последние годы объёмы торгов.

Общался с менялами,они говорят,что ситуация простая:на хлебушек сдают постоянно больше,но вот количество покупающих суммами волнообразно,то никого нет(наверное следят пристально на МБ и мониторят СМИ),то давай пару штук,пятёрочку,а кому и пару пачек на тонком рынке,бывают капитальные перекосы,видимо и со вторника случилось что-то подобное,в смысле сдавали 100 000 у.е. в день,а тут спрос на 500 000 у.е. нарисовался и поскакали шо немые...Вот и выходит,что как только усиливается пропаганда с криками пропалофсё,всё не так просто,сейчас провалились,но только для того что бы больше вырасти,тут же просыпаются "оптовики" и видим рост ниоткуда,а тем кто сдаёт на жизнь тому по барабану,26..27...28,и по 20 ,и по 15 сдавали бы,куда деваться? и по 8 сдавали,мне тут один предприниматель грил,что жена наслушавшись в своё время одного пропагандона бородатого,вообще запела,что по 8 надо сдать пока дают хоть что-то,ну в смысле не 4.Хотя сама тоже в бизнесе более 20-ти лет,но видимо ниточки дёргают очень глубокие по зомбоящику.А объёмы МБ выросли из-за роста выручки нашими экспортёрами,плюс нерезы подсуетились,возможно заводили денюжку под приватизацию. А налик только как флюгер,причём активен наиболее при курсе 28.80 покупают,и когда в августе было 25.50,то перекос был космический,все хотели продать.